तुम हसीन मैं जवान से शादी तक, बिल्कुल फिल्मी है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी, धरम पाजी ने निभाया डबल रोल

Dharmendra and Hema Malini love story: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की प्रेम कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया, जैसे तुम हसीन मैं जवान, सीता और गीता, शोले, जुगनू और ड्रीम गर्ल. लंबे समय तक सह-कलाकार रहने के बाद दोनों ने 1980 में शादी कर ली. इस कपल की दो बेटियां हैं – ईशा देओल और अहाना देओल. दोनों की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई थी. उस वक्त धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे. उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं और उनके चार बच्चे हैं – सनी, बॉबी, विजेता और अजीता.

फिर भी, दोनों ने 1980 में शादी का फैसला किया. कहा जाता है कि कथित तौर निकाह के लिए दोनों ने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन बाद में धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में इसे गलत बताया. इसके अलावा, हेमा मालिनी की परंपरा का सम्मान करते हुए दोनों ने इयंगर रीति से भी शादी की. यह रिश्ता विवादों में रहा, लेकिन समय की कसौटी पर खरा उतरा. हाल के वर्षों में हेमा मालिनी ने अपनी इस अनोखी शादी पर खुलकर बात की है. 2023 में लेहरन रेट्रो को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी ऐसी हो. जो हो जाता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है. कोई जानबूझकर ऐसा जीवन नहीं चुनता.”

Here are a few more spanning our years together💕🙏 pic.twitter.com/wtTQSw9m7b — Hema Malini (@dreamgirlhema) May 2, 2023

उन्होंने आगे कहा, “हर औरत चाहती है कि उसका पति हो, बच्चे हों, सामान्य परिवार हो. लेकिन कहीं न कहीं बात बिगड़ गई... मैं इस बात से दुखी नहीं हूं. मैं खुश हूं. मेरे दो बच्चे हैं और मैंने उन्हें बहुत अच्छे से पाला है.” अपनी आधिकारिक जीवनी हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल (लेखक: राम कमल मुखर्जी) में हेमा ने बताया कि शादी से पहले वे प्रकाश कौर से सिर्फ दो-तीन बार मिली थीं. “मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी. धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो किया, मैं उससे खुश हूं. उन्होंने पिता की भूमिका बखूबी निभाई. मुझे लगता है, मैं संतुष्ट हूं.”

हेमा मालिनी जुहू में रहती हैं, जहां धर्मेंद्र का घर भी पास है, लेकिन उन्होंने कभी पहली पत्नी के घर नहीं जाने की बात कही है. हाल ही में बॉबी देओल ने बताया कि उनके पापा प्रकाश कौर के साथ रहते हैं.

“मम्मी भी हैं. अभी दोनों खंडाला के फार्महाउस पर हैं. पापा और मम्मी साथ हैं. पापा थोड़ा ड्रामैटिक हो जाते हैं. उन्हें फार्महाउस बहुत पसंद है. अब उम्र भी हो गई है, वहां आराम मिलता है. मौसम अच्छा, खाना अच्छा – पापा ने वहाँ जन्नत बना रखी है.” धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की यह प्रेम कहानी फिल्मी परदे और असल जिंदगी का अनोखा मेल है.

