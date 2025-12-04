सनी देओल करना चाहते थे पापा धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, लेकिन इस कारण नहीं कर पाए ऐसा

बॉलीवुड के ‘ही मैन' धर्मेंद्र की अस्थियां बुधवार को हरिद्वार में विसर्जित की गयीं. उनके पारिवारिक पुरोहित ने यह जानकारी दी. पुरोहित ने बताया कि अस्थि विसर्जन कर्म से मीडिया और आम लोगों को पूरी तरह से दूर रखा गया था. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धर्मेंद्र (89) का पिछले माह 24 नवंबर को निधन हो गया था और मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया था. एक्टर के पारिवारिक पुरोहित पंडित संदीप पाराशर श्रोत्रिय ने ‘भाषा' को बताया कि हरकी पौड़ी पर धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित की गयीं. हालांकि सोशल मीडिया पर अस्थियां विसर्जित के समय का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें से एक में सनी देओल को कैमरा पकड़े एक शख्स पर गुस्सा होते हुए भी देखा जा सकता है.

सनी देओल करना चाहते थे धर्मेंद्र की अस्थियों का विसर्जन

पुरोहित ने बताया कि अस्थि विसर्जन के पूर्व की कर्मकांड विधि निजी होटल में संपन्न करायी गयी. क्षोत्रिय ने बताया कि इसके बाद सन्नी देओल के बेटे करण देओल और परिजन उनके साथ एक दोपहिया वाहन से हरकी पौड़ी पहुंचे और वहां अस्थि विसर्जन किया गया. पुरोहित ने बताया कि अस्थि विसर्जन संबंधी विधियां सनी देओल ही करना चाहते थे मगर उनके जाने पर भीड़ एकत्र होने की आशंका से धर्मेंद्र के पौत्र करण ने इन्हें पूरा किया.

The family of veteran actor Dharmendra immersed his ashes in Ganga at Har Ki Pauri in Haridwar, the family's priest said.



Priest said Dharmendra's grandson and Sunny Deol's son Karan Deol reached Har Ki Pauri with family members on a two-wheeler and performed rituals. pic.twitter.com/Z2VZxP93Ml — News Arena India (@NewsArenaIndia) December 3, 2025

हेमा मालिनी और ईशा देओल की मौजूदगी में नहीं हुआ अस्थि विसर्जन

पुरोहित के मुताबिक एक्टर सनी देओल और बॉबी देओल परिजनों के साथ मंगलवार को ही हरिद्वार पहुंच गए थे और इसी दिन अस्थि विसर्जन किया जाना था, लेकिन एक परिजन के समय से नहीं पहुंच पाने के कारण यह नहीं हो पाया. पुरोहित ने बताया कि यहां अस्थि विसर्जन कर्म के वक्त धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मलिनी और उनकी तरफ से कोई भी मौजूद नहीं था. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान ईशा देओल और हेमा मालिनी मौजूद थी. लेकिन वह अंतिम संस्कार होने के तुरंत बाद शमशान घाट से निकल गई थीं.

सनी देओल को आया शख्स पर गुस्सा

सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सनी देओल को एक कैमरे पकड़े शख्स पर गुस्सा होते हुए देखा जा सकता है, जो उनकी तस्वीरें और वीडियो बना रहा था. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद एक्टर के सपोर्ट में जहां फैंस आ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. बता दें कि सुपरस्टार धर्मेंद्र का बिना राजकीय सम्मान के अंतिम संस्कार करने पर फैंस के बीच भी नाराजगी है.