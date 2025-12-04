धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देकर टूटे बॉबी देओल, परिवार को लगाया गले, हीमैन के अस्थि विसर्जन का वीडियो वायरल

बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र की अस्थियों को पवित्र गंगा में बुधवार सुबह विसर्जित किया गया. यह हरिद्वार के हर की पौड़ी में किया गया. जहां पिता की अस्थियों के विसर्जन के बाद सनी देओल के बेटे और बॉबी देओल इमोशनल होते हुए नजर आए. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सनी, बॉबी, करण और परिवार के अन्य सदस्य मंगलवार को अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार पहुंच गए थे. वहीं बुधवार को घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया गया. जहां कुछ खास लोग ही मौजूद थे. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शामिल होने वाले लोगों को अस्थि विसर्जन की कोई भी डिटेल शेयर करने से मना किया गया. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बॉबी देओल इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में बॉबी देओल को इमोशनल होते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद वह करण और घाट में मौजूद अन्य घरवालों को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में देओल फैमिली को वाइट रोब्स में देखा जा सकता है. वहीं अस्थियां विसर्जित होने के बाद सभी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. फाइनल राइट्स पूरे होने के बाद सभी परिवार के सदस्य जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए निकलते हुए दिख रहे हैं.

बता दें, 24 नवंबर को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. वहीं 8 दिसंबर को एक्टर की 90वीं जयंती है. इसके पहले परिवार द्वारा अस्थि विसर्जन किया गया. जबकि 27 नवंबर को एक प्रेयर मीट रखी गई, जिसका नाम सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ रखा गया. इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा और ऐश्वर्या राय शामिल होते हुए नजर आए थे.