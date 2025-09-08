विज्ञापन

रियलिटी शो में आते ही मतलबी हुईं धनश्री वर्मा, उनके इस फैसले से पानी के लिए तरसीं अनाया बांगर, जमीन पर सोने को मजबूर

रियलिटी शो राइज एंड फॉल के अब तक दो एपिसोड आ चुके हैं और दूसरे ही एपिसोड में बड़ा ड्रामा देखने को मिला.

धनश्री की वजह से पानी के लिए भी तरसीं अनाया बांगर
नई दिल्ली:

अशनीर ग्रोवर का नया रियलिटी शो राइज एंड फॉल अमेजन एमएक्स प्लेयर पर खूब चर्चा बटोर रहा है. शो कंटेस्टेंट की राइवलरी पर बेस्ड तो है लेकिन इसका फॉर्मेट काफी अलग है. जहां गोल्डन बैग पाने वाले कंटेस्टेंट्स सेफ हो जाते हैं. जबकि बाकी को बेसमेंट एरिया में भेज दिया जाता है. अब तक इसके दो एपिसोड आ चुके हैं और दूसरे ही एपिसोड में बड़ा ड्रामा देखने को मिला. इस बार कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा ने गोल्डन बैग हासिल करने के बाद अनाया बांगर को बेसमेंट भेजने का फैसला लिया. बस यही फैसला उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बना रहा है.

धनश्री के फैसले पर सोशल मीडिया की नाराज़गी
दरअसल, शो के नियमों के मुताबिक गोल्डन बैग पाने वाले को ये पावर मिलती है कि वह किसी एक कंटेस्टेंट को बेसमेंट भेज सकता है. धनश्री की बारी आई तो उन्होंने बिना देर किए अनाया बांगर का नाम ले दिया. और, उन्हें वर्कर वाले कपड़े देकर बेसमेंट भेज दिया. उन्होंने कहा कि अनाया को जाना ही था. इसलिए उन्होंने उन्हें चुना. लेकिन ये लॉजिक दर्शकों को पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि धनश्री और अनाया साथ खेल सकती थीं, लेकिन उन्होंने उल्टा उन्हें ही टारगेट कर दिया. यही वजह है कि उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है.

बेसमेंट में मुश्किल हालात
बेसमेंट का माहौल बेहद कठिन है. कंटेस्टेंट्स के पास न तो कोई सामान है और न ही कोई और सुविधा उन्हें दी गई है. पानी भी दिन में केवल दो बार आता है. जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है. वहीं शो के कुछ हालात के चलते कंटेस्टेंट्स को बेड तक बेचने पड़े. जिसके बाद अब अनाया जमीन पर सोने को मजबूर हैं. नहाने और पीने का पानी भी उनके पास बेहद कम है. धनश्री वर्मा के लिए ये पहला रियलिटी शो है. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद से वो लगातार खबरों में रही हैं और अब शो में लिए गए इस फैसले से एक बार फिर चर्चा का हिस्सा बनी हैं. वहीं, अनाया बांगर भी पहली बार किसी रियलिटी शो में नजर आ रही हैं और दर्शकों से उन्हें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है. कुल मिलाकर, राइज एंड फॉल का ये नया ट्विस्ट शो को और भी रोचक बना रहा है.

