Bigg Boss 19: शो के अंदर खाना बर्बाद करने वालों पर भड़के सलमान खान, भाईजान ने सुनाया पंजाब बाढ़ का हाल

बिग बॉस में इस बार वीकेंड का वार थोड़ा गंभीर रहा. जब सलमान खान ने घरवालों को उनकी लापरवाही पर खूब खरी खोटी सुनाई. मामला था खाने की बर्बादी

खाना हुआ बर्बाद तो फूटा सलमान खान का गुस्सा,वीकेंड के वार में डाली ये सीख
नई दिल्ली:

‘बिग बॉस 19' का हर वीकेंड दर्शकों के लिए सबसे एंटरटेनिंग और खास होता है. क्योंकि इस दौरान शो के होस्ट सलमान खान घरवालों से रूबरू होते हैं. कभी मज़ाक-मस्ती, तो कभी डांट, फटकार. इस तरह सलमान खान अपने इस अंदाज से ही शो की जान बन जाते हैं. हालांकि इस बार वीकेंड का वार थोड़ा गंभीर रहा. जब सलमान खान ने घरवालों को उनकी लापरवाही पर खूब खरी खोटी सुनाई. मामला था खाने की बर्बादी का. फरहाना और बशीर के बीच पोहे के एक चम्मच को लेकर हुई बहस को आधार बनाकर सलमान ने घरवालों को समझाया कि खाने की कद्र करना कितना जरूरी है और क्यों अन्न का सम्मान होना चाहिए.  

सलमान खान ने याद दिलाए बाढ़ पीड़ित किसान
इस हफ्ते ‘बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने खाने की बर्बादी का मुद्दा उठाया. उन्होंने फरहाना और बशीर के बीच हुई बहस का जिक्र किया और कहा कि अन्न का अपमान किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए. इसी दौरान सलमान ने देशभर में आई बाढ़ की स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में किसान तबाही झेल रहे हैं. जिन किसानों ने हमेशा लंगर में लोगों को खिलाया, आज वो खुद मदद के मोहताज हैं. पंजाब के कई सिंगर्स मदद कर रहे हैं और अब हम सबका भी फर्ज बनता है कि साथ दें.

घरवालों को दी खास सीख
सलमान खान ने फरहाना को समझाते हुए कहा, “ये जो पोहा है, ये चावल से बनता है. अन्न की तौहीन मत करो. हमारे कल्चर में आखिरी दाने तक खाना खाने की परंपरा है ताकि बर्बादी न हो.” उनकी इस सीख के बाद घरवाले चुप हो गए और माहौल गंभीर हो गया. इस बार का वीकेंड का वार सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक गहरी सीख भी छोड़ गया कि खाना कभी बर्बाद मत करो.

Bigg Boss 19, Bigg Boss Season 19, Bigg Boss, Salman Khan, Weekend Ka Vaar
