हैलोवीन पार्टी में दीपिका पादुकोण बनी लेडी सिंघम, आलिया बनी टॉम रेडर, फैंस बोले- दोनों ने लूट लिया शो

31 अक्टूबर को हैलोवीन सेलिब्रेट किया गया, वैसे तो ये एक विदेशी फेस्टिवल है, लेकिन इंडिया में भी आजकल इसका कल्चर खूब देखा जा रहा है. इस बीच अंबानी परिवार ने हैलोवीन की पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड के जाने-माने सेलिब्रिटीज पहुंचे और डरावने लुक में नजर आए. सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट का लुक तेजी से वायरल हो रहा हैं, जिसमें दीपिका लेडी सिंघम तो आलिया टॉम रेडर बनी नजर आ रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं उनका वायरल वीडियो.

दीपिका और आलिया का वायरल वीडियो

इंस्टाग्राम पर filmfare नाम से बने पेज पर अंबानी की हैलोवीन पार्टी का एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में दीपिका पादुकोण पुलिस की यूनिफॉर्म पहने लारा क्रॉफ्ट के रूप में नजर आ रही हैं. वहीं, आलिया भट्ट ब्लैक कलर की टीशर्ट और शॉर्ट्स पहने टॉम रेडर बनी हुई हैं. दोनों नकली गन पकड़े पोज दे रही हैं और बैकग्राउंड में गाना प्ले हो रहा है सिंघम. सोशल मीडिया पर दीपिका-आलिया का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं और फैंस कमेंट कर रहे हैं कि रोहित शेट्टी की अगली फिल्में ये दोनों क्या कॉप किरदार निभाने वाली हैं?

हैलोवीन पार्टी में पहुंचे ये सेलिब्रिटी

हैलोवीन पार्टी में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह से लेकर आर्यन खान तक शामिल हुए. वहीं ओरी के लुक ने भी सभी को इंप्रेस किया, सोशल मीडिया पर इन सभी सेलिब्रिटीज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

जल्द ही इन फिल्मों में नजर आएंगी दीपिका और आलिया

वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म अल्फा पर काम कर रही हैं, ये एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें आलिया एक स्पाई का रोल प्ले करती दिखेंगी. वहीं, दीपिका की बात करें तो वो शाहरुख खान की मूवी किंग की लीड एक्ट्रेस हैं, इसके अलावा वो अल्लू अर्जुन के साथ भी एक साउथ फिल्म कर रही हैं.