अब मुझसे ये नहीं होगा...बेटी राहा के लिए Alia Bhatt ने लिया बड़ा फैसला, काम करने का तरीका पूरी तरह बदला

आलिया अक्सर अपनी बेटी राहा की शरारतों के बारे में बात करती रहती हैं. उन्होंने बताया कि राहा काफी बातूनी और चुलबुली है. दिलचस्प बात यह है कि जब आलिया काम पर जाती हैं, तो राहा भी उनके साथ होती है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया के पास फिलहाल दो बड़ी फिल्में हैं. पहली है 'अल्फा' (Alpha), जिसमें उनके साथ शरवरी वाघ और बॉबी देओल नजर आएंगे.

Alia bhatt motherhod : बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा बेटी राहा कपूर (Raha Kapor) के साथ वक्त बिताने को लेकर चर्चा में हैं. वैसे तो आलिया हमेशा से ही अपनी फिल्मों के लिए जी-जान लगा देती हैं, लेकिन अब उन्होंने काम को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसे सुनकर उनके फैंस हैरान हैं. जी हां, आलिया ने अब एक वक्त में एक फिल्म करने का डिसीजन लिया है. यह बात उन्होंने हाल ही में ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कही है.

इसके पीछे वजह उनकी बेटी राहा हैं. आलिया ने इंटरव्यू में कहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बेटी राहा हैं. मां बनने के बाद मेरे काम करने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है और मैं इससे बहुत खुश हूं. पहले मैं एक साथ दो-तीन फिल्मों की शूटिंग कर लेती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती. अब मैं एक वक्त पर सिर्फ एक ही फिल्म करना पसंद करती हूं ताकि मैं उसे अपना पूरा वक्त दे सकूं.

आलिया अक्सर अपनी बेटी राहा की शरारतों के बारे में बात करती रहती हैं. उन्होंने बताया कि राहा काफी बातूनी और चुलबुली है. दिलचस्प बात यह है कि जब आलिया काम पर जाती हैं, तो राहा भी उनके साथ होती है. आलिया के पिता महेश भट्ट ने भी एक बार बताया था कि शूटिंग सेट पर राहा की अपनी एक अलग वैनिटी वैन होती है, ताकि वह अपनी मां के पास रह सके.

आपका बता दें कि आलिया जल्द ही यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' में जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी. मां बनने के बाद एक्शन सीन शूट करने के अनुभव पर आलिया ने कहा, "डिलीवरी के बाद एक्शन करना मेरे लिए काफी इंट्रेस्टिंग था. इससे मुझे समझ आया कि मेरा शरीर क्या कुछ कर सकता है. इस एक्सपीरिएंस ने मुझे मेरे शरीर के प्रति और ज्यादा रिस्पेक्ट से भर दिया है."


वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया के पास फिलहाल दो बड़ी फिल्में हैं. पहली है 'अल्फा' (Alpha), जिसमें उनके साथ शरवरी वाघ और बॉबी देओल नजर आएंगे, जो 2026 में रिलीज होगी. इसके अलावा, वह संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' (Love & War) में भी दिखेंगी, जिसमें उनके साथ पति रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में होंगे. यह भी 2026 में रिलीज होगी.

