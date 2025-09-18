'कल्कि 2 से' बाहर हुईं दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर जनता ने पूछा सवाल- दीपिका नहीं तो कौन?

कल्कि 2898 एडी 2 (Kalki 2898 AD 2) से दीपिका पादुकोण बाहर हो गई हैं. 2024 में इस फिल्म का पहला पार्ट कल्कि 2898 एडी रिलीज हुआ था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं और बंपर कमाई भी की थी. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के काम को खूब पसंद किया गया था, लेकिन गुरुवार को कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी कर दीपिका पादुकोण को फिल्म से बाहर करने की जानकारी दी है. कल्कि 2898 एडी 2 से एक्ट्रेस के बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय दे रहे हैं. कुछ ने दीपिका पादुकोण के फिल्म के बाहर निकलने का समर्थन किया है तो कुछ इस फैसले के खिलाफ अपनी राय दे रहे हैं.

नीचें पढ़ें दीपिका पादुकोण को लेकर सोशल मीडिया रिएक्शन:-

क्या बोले मेकर्स?

कल्कि 2898 एडी से जुड़ी वैजयंती मूवीज ने एक्स पर लिखा है, 'यह आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादिकोण 'कल्कि 2898 एडी' के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. काफी विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम कोई साझेदारी नहीं कर पाए और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं अधिक की हकदार है. हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं.'

कल्कि 2898 एडी का बजट और कलेक्शन

कल्कि 2898 एडी साल 2024 में रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन किया था. फिल्म में दीपिका पादुकोण के अलावा अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हासन और दिशा पाटनी नजर आए थे. फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपये था जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1100 करोड़ रुपये का कलेक्शनक किया था. इस तरह कल्कि 2898 एडी दीपिका पादुकोण के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही है.