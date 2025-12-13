विज्ञापन

विक्की कौशल ने आलिया भट्ट से पूछा कैसे बनाई जाती है चाय? जवाब देते-देते अटकीं तो दीपिका को करनी पड़ी मदद

आलिया भट्ट का लोग कई बार उनकी इंटेलिजेंस को लेकर मजाक उड़ाते हैं. एक बार विक्की कौशल ने उनसे चाय बनाने के सामान के बारे में पूछ लिया था सवाल.

Read Time: 2 mins
Share
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट से पूछा कैसे बनाई जाती है चाय? जवाब देते-देते अटकीं तो दीपिका को करनी पड़ी मदद
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट से पूछा था चाय बनाने का सवाल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं.उन्होंने शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. मगर आलिया अक्सर अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ट्रोलिंग का शिकार हो जाती है. अक्सर लोग आलिया से इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं जिसका वो ऐसा जवाब दे देती हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें खूब ट्रोल करते हैं. आलिया का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विक्की कौशल उनसे चाय बनाने के लिए जरुरी सामान के बारे में पूछते हैं. इसमें एक्ट्रेस एक चीज भूल जाती हैं जिसके बार दीपिका पादुकोण उनकी मदद करती हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

चाय बनाने के लिए किन पांच चीजों की होती है जरुरत

वायरल हो रहा वीडियो एक अवॉर्ड फंक्शन का है जिसनें विक्की कौशल आलिया भट्ट से पूछते हैं कि पांच ऐसी चीजें बताओ जो चाय बनाने में यूज की जाती है. इसके जवाब के लिए आलिया सोचती हैं और कहती हैं- चाय पत्ती, अदरक, चीनी और दूध. उसके बाद वो सोच में पड़ जाती हैं. उन्हें पांचवीं चीज याद ही नहीं आती है.

दीपिका ने की मदद

जब आलिया सोचती रहती हैं तो ऑडियंस में बैठी दीपिका पादुकोण चिल्लाती हैं पानी. उसके बाद आलिया कहती हैं पानी कभी-कभी नहीं हर टाइम चाहिए होता है. आलिया और दीपिका का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- उन्होंने अपना बेस्ट कोशिश की. दूसरे ने लिखा- दीपिका विनर हैं. एक ने लिखा- कोई भी आलिया के साथ कंपीट नहीं कर सकता है.

बता दें आलिया भट्ट के इस तरह के मस्ती वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. उनका ये अंदाज भी फैंस को काफी पसंद आता है. कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करते है मगर वो इन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vicky Kaushal, Deepika Padukone
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com