दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ का पहली बार दिखाया चेहरा, फैंस बोले- नजर ना लग जाए

अब एक साल बाद दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी बेटी की पहली झलक दिख दी है. दिवाली के मौके पर कपल ने अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए बेटी दुआ की पहली झलक दिखाई है.

नई दिल्ली:

दीपिका पादुकोण ने फिल्मों के अलावा अपने परिवार को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं. उनके पास एक बेटी दुआ है, जो पिछले साल हुई थी. अब एक साल बाद दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी बेटी की पहली झलक दिख दी है. दिवाली के मौके पर कपल ने अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए बेटी दुआ की पहली झलक दिखाई है. दीपिका पादुकोण ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी दुआ और रणवीर सिंह के साथ पांच तस्वीरें शेयर करती हैं. 

तस्वीरों में मां-बेटी को रेड कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा जा सकता है. जबकि रणवीर सिंह ने क्रीम कलर की ड्रेस पहनी हुई है. तस्वीरों में तीनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए दीपिका पादुकोण ने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और दुआ की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. 

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैंस तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने तीनों की तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा, 'किसी की नजर ना लग जाए.'दूसरे ने लिखा, 'सो क्यूट.'  और भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट कर अपनी खुशी जाहिर की है. 
 

