विज्ञापन

शाहरुख खान की फिल्म से डेब्यू, अक्षय कुमार से टूटी शादी, पिता की गोद में दिख रही बच्ची है 150 करोड़ की मालकिन

90 के दशक की इस एक्ट्रेस ने पिता संग एक तस्वीर शेयर की है. फोटो में यह अपने पिता की गोद में है. इस एक्ट्रेस ने शाहरुख खान की फिल्म से डेब्यू किया था.

Read Time: 2 mins
Share
शाहरुख खान की फिल्म से डेब्यू, अक्षय कुमार से टूटी शादी, पिता की गोद में दिख रही बच्ची है 150 करोड़ की मालकिन
इस बच्ची को पहचाना ?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ऐसी हैं, जो अपनी फिल्मों से कम और अपनी खूबसूरती व फिटनेस से पहचानी जाती हैं. अब 90 के दशक की इस एक्ट्रेस ने पिता संग एक तस्वीर शेयर की है. फोटो में यह अपने पिता की गोद में है. इस एक्ट्रेस ने शाहरुख खान की फिल्म से डेब्यू किया था और अक्षय कुमार के साथ इसने कई हिट फिल्में दी हैं. यहां तक कि अक्षय कुमार के साथ इसकी शादी तक होने वाली थी. फोटो में दिख रही यह बच्ची आज खुद दो बच्चों की मां हैं और इन दिनों बहुत टफ टाइम से गुजर रही हैं. इस एक्ट्रेस के पति पोर्नोग्राफी के केस में जेल की हवा भी खा चुके हैं. क्या आप इस एक्ट्रेस को पहचान पाए हैं?

पिता की गोद में कौन है एक्ट्रेस ?
इस एक्ट्रेस ने आज अपने पिता की डेथ एनिवर्सरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह अपने पिता की गोद में नजर आ रही हैं. इस पोस्ट को शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा है, 'आपकी इस मुस्कान को मिस करती हूं, आपको भी मिस करती हूं डैडी, 9 साल हो गये'. दरअसल, यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म बाजीगर से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हैं, जिनकी अक्षय कुमार से शादी होते-होते रह गई. एक्ट्रेस के पति राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी का केस चला था. वहीं, इन दिनों 60 करोड़ रुपये के फ्रॉड मामले में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी है.
 

एक्ट्रेस की नेटवर्थ

रिपोर्ट्स की मानें तो, शिल्पा शेट्टी की नेटवर्थ 134 से 150 करोड़ रुपये है. वह फिल्मों से कम विज्ञापनों से ज्यादा कमाती हैं. उनका खुद का एक रेस्टोरेंट भी है और एक्ट्रेस का एक फिटनेस एप सिंपल सोलफुल भी है. शिल्पा ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा चार्ज करती हैं. शिल्पा बीते कई साल से बॉलीवुड में फ्लॉप चल रही हैं. उनकी पिछली हिट फिल्म अपने (2007) थी, जिसमें वह सनी देओल के अपोजिट दिखी थीं. पिछली बार उन्हें फिल्म सुखी (2023) में देखा गया था. अब एक्ट्रेस फिल्म केडी- द डेविल (2025) में नजर आएंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shilpa Shetty Childhood Photos, Shilpa Shetty, Shilpa Shetty Actress, Shilpa Shetty  fitness Secrets, Shilpa Shetty  instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com