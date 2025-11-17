विज्ञापन

De De Pyaar De 2 box office: चार दिन में बजट का आधा कमा ले गई अजय देवगन की फिल्म, जानें कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

De De Pyaar De 2 box office collection day 4:अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी 'दे दे प्यार दे 2' ने अपने पहले वीकेंड में ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन सोमवार को यानी चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर ब्रेक लग गया.

अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' का चौथा दिन
नई दिल्ली:

De De Pyaar De 2 box office collection day 4: अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी 'दे दे प्यार दे 2' ने अपने पहले वीकेंड में ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन सोमवार को यानी चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर ब्रेक लग गया. फिल्म 14 नवंबर को रिलीज हुई थी और अब तक के सफर में यह दर्शकों को हंसाने-रोने का अच्छा मिक्स मसाला दे पाई है, लेकिन मंडे की सुबह से ही थिएटर्स में सन्नाटा छा गया. फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का ओपनिंग डे यानी 14 नवंबर को 8.5 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन रहा, जो एक फैमिली एंटरटेनर के लिए औसत खुला. लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने कमाल कर दिया. 

तीन में कितने कमाए

दूसरे दिन 15 नवंबर को फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का कलेक्शन यह 12.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिससे टोटल 20.75 करोड़ हो गया. तीसरे दिन, 16 नवंबर को ग्रोथ जारी रही और 13.75 करोड़ की कमाई के साथ वीकेंड का आंकड़ा 34.5 करोड़ रुपये नेट पर पहुंच गया. यह आंकड़े बताते हैं कि वीकेंड पर फैमिलीज ने खूब एंजॉय किया, खासकर अजय के कॉमिक टाइमिंग और रकुल प्रीत सिंह की फ्रेश एनर्जी ने दिल जीता.

बजट का कितना कम ले गई 'दे दे प्यार दे 2'

लेकिन चौथा दिन, 17 नवंबर को 'दे दे प्यार दे 2' के लिए सब कुछ उलट गया. मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी 10 प्रतिशत से नीचे रही. पूरे दिन में ज्यादा सुधार नहीं हुआ और हिंदी वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी महज 7.98 प्रतिशत पर सिमट गई. इंडिया नेट कलेक्शन के लिहाज से यह दिन सिर्फ 6 करोड़ रुपये का रहा. अब टोटल कलेक्शन 40.5 करोड़ रुपये नेट हो गया है. वर्ल्डवाइड ग्रॉस पर यह 46 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन इंडिया में अभी भी 2019 वाली पहली फिल्म के 95 करोड़ के नेट टोटल से पीछे है.

'दे दे प्यार दे 2' की बजट कितना है

अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म रिकवर कर पाएगी? अगले हफ्ते 21 नवंबर को 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' जैसी रिलीज आ रही हैं, जो कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगी. अगर वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग रहा, तो 60-70 करोड़ तक पहुंच सकती है. 'दे दे प्यार दे 2' बजट 80 करोड़ है, तो प्रॉफिट मार्जिन टाइट है. प्रोड्यूसर्स टी-सीरीज और लव फिल्म्स को उम्मीद है कि ओटीटी रिलीज पर यह चमकेगी. कुल मिलाकर, 'दे दे प्यार दे 2' एक बार देखने लायक है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अभी जंग बाकी है. दर्शक क्या कहते हैं, यही तय करेगा इसका फाइनल स्कोर.

