एक दो नहीं पूरी आठ वजहें हैं कूली को सुपरहिट होने की, 5वीं पढ़कर कहेंगे- अब टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड

तैयार हो जाइए साल की सबसे बड़ी और जॉनर-डिफाइनिंग एक्शन स्पेक्टेकल फिल्म 'कूली' के लिए, जो रिलीज हो रही है 14 अगस्त, 2025 को. लोकेश कनगराज के निर्देशन और सुपरस्टार रजनीकांत के पावर पैक्ड पर्फोर्मंस से सजी इस फिल्म के ट्रेलर ने फिलहाल आते ही दर्शकों और फैन्स में जबरदस्त उत्सुकता जगा दी है. साथ ही नागार्जुन, आमिर खान, सत्यराज, उपेंद्र और सौबिन शाहिर के साथ श्रुति हसन ने एक्साइटमेंट को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. ऐसे में 'कूली' को सिर्फ आप एक फिल्म नहीं, बल्कि सिनेमा, विरासत, एक्शन और स्टार पावर को समर्पित एक गूँजता हुआ जश्न मान सकते हैं. फिलहाल आइए जानते हैं वे आठ दमदार वजहें, जो कूली को बनाती हैं, बिग-स्क्रीन की धमाकेदार पेशकश.

रजनीकांत

सिनेमाजगत में सितारे कई हैं, और दिग्गज सितारे भी, लेकिन सुपरस्टार रजनीकांत सिर्फ एक हैं और भारतीय सिनेमा में अपने सुनहरे 50 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए वे आ रहे हैं 'कूली' के अवतार में. यकीन मानिए 14 अगस्त, 2025 सिर्फ एक तारीख़ नहीं, बल्कि आधी सदी की स्टाइल, स्वैग, स्टारडम और सब्सटेंस का जश्न है, क्योंकि इस फिल्म के साथ रजनीकांत एक बार फिर लौट रहे हैं एक ग्रिट्टी, रौद्र और मास-हैवी अवतार में.



आमिर खान

फिल्म 'कूली' के साथ तमिल सिनेमा में एंट्री ले रहे से आमिर खान, इस फिल्म में एक धमाकेदार अंदाज़ में नजर आनेवाले हैं. रेज़र-शार्प, हाई-ऑक्टेन और स्टाइलिश लुक में आमिर एक ऐसे रोल में दिखाई देंगे, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. गौरतलब है कि रजनीकांत के साथ 30 साल बाद उनकी यह दूसरी फिल्म है, पिछली बार ये दोनों फिल्म 'आतंक ही आतंक' में नजर आए थे.



नागार्जुन

अपने चार्म और करिश्मैटिक अंदाज से पूरे भारत के दर्शकों का दिल जीत चुके नागार्जुन अपने 40 साल के लंबे करियर में पहली बार इस फिल्म के जरिए विलेन की भूमिका में नजर आनेवाले हैं. यह बोल्ड कास्टिंग उनकी इमेज को एक नया मोड़ देती है. हालांकि शुरुआती चर्चाएँ बता रही हैं कि उनका किरदार हाल के भारतीय सिनेमा के सबसे ख़तरनाक और लेयर्ड खलनायकों में से एक है.



उपेंद्र

कन्नड़ सिनेमा के विज़नरी अभिनेता-निर्देशक उपेंद्र इस पॉवरहाउस एंसेंबल में एक अहम किरदार निभा रहे हैं. अपनी अनोखी पसंद और इंटेंस स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए मशहूर उपेंद्र की मौजूदगी फिल्म में गहराई, जबरदस्त मोड़ और पैन-इंडियन फ्लेवर जोड़ती है.

सौबिन शाहिर

अपनी गहन और भावनात्मक परफॉर्मेंस के लिए पहचाने जानेवाले मलयालम सिनेमा के बहुमुखी अभिनेता सौबिन शाहिर भी 'कूली' में एक अहम परत जोड़ रहे हैं. फिलहाल उनके मज़ेदार डांस अवतार ने ‘मोनिका' गाने के जरिए पहले ही दर्शकों का दिल जीत लिया है और कहा जा रहा है कि फिल्म में उनका रोल एक सरप्राइज़ पैकेज है.

सत्यराज

कोई भी पैन-इंडियन स्पेक्टेकल तब तक अधूरा है जब तक उसमें महानायक सत्यराज न हों. स्पेशली 'कूली' की बात करें तो इस फिल्म में वे अपने सबसे दमदार अंदाज़ में दिखाई देंगे. चाहे इंटेलिजेंस हो, ड्रामा हो या पावर हो, सत्यराज अपनी टॉवरिंग प्रेज़ेंस से सब कुछ ख़ास बना देते हैं. दिलचस्प बात यह है कि रजनीकांत के साथ उनकी जोड़ी 35 साल बाद स्क्रीन पर नजर आनेवाली है.

लोकेश कनगराज

फिल्म 'कूली' की सातवीं दमदार वजहों में शामिल है, कैथी, मास्टर, विक्रम और लियो जैसी फिल्में देने वाले विज़नरी डायरेक्टर लोकेश कनगराज, जो पहली बार रजनीकांत के साथ जुड़े हैं. अपनी ग्रिट्टी, ग्राउंडेड और हाई-स्टेक्स एक्शन थ्रिलर्स के लिए मशहूर लोकेश इस फिल्म में भी अपनी सिग्नेचर क्राफ्ट को साथ लेकर आए हैं. ऐसे में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, फैन्स और ऑडियंस का मानना है कि कूली तमिल सिनेमा की पहली 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन सकती है.

श्रुति हासन

इसके बाद फिल्म की आठवीं और सबसे आख़िरी दमदार वजहों में शामिल हैं श्रुति हासन, जो रजनीकांत के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हैं. फिल्म की कहानी में उनका किरदार बेहद अहम है. वे फिल्म में एलीगेंस के साथ इमोशनल गहराई को जोड़ती हैं. ऐसे में यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उनके और रजनीकांत के सीन्स फिल्म की हाइलाइट होंगे.