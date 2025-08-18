विज्ञापन

2025 में इन 3 फिल्मों ने कमाया सबसे ज्यादा मुनाफा, आखिरी वाली के आगे तो फेल हैं छावा और सैयारा भी

कम बजट में बनी इन तीनों फिल्मों ने प्रोड्यूसर की तिजोरी भर दी हैं. इन तीन फिल्मों में छावा और महावतार नरसिम्हा के अलावा इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म सैयारा भी है.

2025 में इन 3 फिल्मों ने कमाया सबसे ज्यादा मुनाफा

इंडियन सिनेमा में साल 2025 में अभी तक कम हिट फिल्में मिली हैं, जो मिली हैं, उन्होंने तगड़ा मुनाफा कमाया है. मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्म छावा है, जिसमें विक्की कौशल लीड रोल में नजर आए थे, लेकिन मुनाफे के नाम पर छावा हालिया रिलीज फिल्म महावतार नरसिम्हा से पीछे है. 2025 आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है और साल में बस इन तीन बड़ी फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर मोटा मुनाफा कमाया है. कम बजट में बनी इन तीनों फिल्मों ने प्रोड्यूसर की तिजोरी भर दी हैं. इन तीन फिल्मों में छावा और महावतार नरसिम्हा के अलावा इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म सैयारा भी है.

छावा का मुनाफा

लक्ष्मण उटेकर के निर्देशन में बनी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म छावा का बजट 130 करोड़ रुपये था और फिल्म का भारत में लाइफ टाइम कलेक्शन 615.39 करोड़ रुपये का है. फिल्म को 485.39 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और इसे सुपर-डुपर हिट फिल्म को 373 फीसदी का मुनाफा हुआ है.

सैयारा

यशराज बैनर तले बनी लव स्टोरी फिल्म सैयारा को आशिकी 2 के डायरेक्टर मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है. सैयारा भारत की सबसे कमाऊ लव-स्टोरी फिल्म है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 332.15 करोड़ रुपये है, जबकि फिल्म को महज 45 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया था. इस हिसाब से फिल्म ने 638.11 फीसदी प्रॉफिट कमाया है. फिल्म ने अपनी लागत हटाने के बाद 287.15 करोड़ रुपये कमाए हैं.

महावतार नरसिम्हा

साउथ सिनेमा से आई फिल्म महावतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. 15 करोड़ बजट वाली इस फिल्म ने अब तक 209.59 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म ने अपने बजट से अलग 194.59 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है और फिल्म को सबसे ज्यादा 1297 फीसदी का मुनाफा हुआ है. इस फिल्म को सुपर-डुपर हिट कैटगरी में डाला गया है.

क्या है हिट फिल्मों का पैमाना?
सुपर-डुपर हिट उस फिल्म को कहा जाता है, जो 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन के साथ 200 फीसदी का रिटर्न देती है. सुपर हिट फिल्म का पैमाना इस बात से तय होता है कि उसने अपने बजट से दोगुना कमाया हो और एक्स्ट्रा 50 फीसदी मुनाफा दिया हो. हिट कैटेगरी में वो फिल्में आती हैं, जो अपने बजट का सिर्फ दोगुना कमाती हैं.



 

