पुष्पा 2, छावा, एनिमल, गदर 2 और बाहुबली 2 को धुरंधर ने पछाड़ा! 2nd सैटरडे की 50 करोड़ की कमाई

Dhurandhar Box Office Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तूफान नई फिल्मों को भी पछाड़ते हुए नजर आ रहा है, जिसमें कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं भी शामिल है. लेकिन धुरंधर पुष्पा 2, छावा एनिमल, गदर 2 और बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को भी पछाड़ देगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था. लेकिन फ्राइडे को धुरंधर ने यह कर दिखाया. इतना ही नहीं सैटरडे को फिल्म ने 53 करोड़ पार की कमाई हासिल की है. हालांकि संडे को यह कलेक्शन और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है.

धुरंधर ने 9 दिनों में की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन 28 करोड़, दूसरे दिन 32 करोड़, तीसरे दिन 43 करोड़, चौथे दिन 23.25 करोड़, पांचवे दिन 27 करोड़, छठे दिन 27 करोड़, सातवें दिन 27 करोड़, आठवें दिन 32.5 करोड़ और नौंवे दिन 53 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है. इसके बाद भारत में धुरंधर का नेट कलेक्शन 292.75 करोड़ हो गया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 436.25 करोड़ तक पहुंची है.

फ्राइडे को धुरंधर ने बनाया रिकॉर्ड

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, धुरंधर का ऐतिहासिक ओवरटेक, दूसरे फ्राइडे पुष्पा 2, छावा, एनिमल को छोड़ा पीछे. धुरंधर नई रिकॉर्ड बुक लिख रही है. दूसरे फ्राइडे के नंबर्स को देखें तो पुष्पा 2 हिंदी ने 27.50 करोड़, छावा ने 24.03 करोड़, एनिमल ने 23.53 करोड़, गदर 2 ने 20.50 करोड़ और बाहुबली ने 19.75 करोड़ की कमाई हासिल की थी. वहीं दूसरे फ्राइडे धुरंधर ने बड़े मार्जिन से 34.70 करोड़ के साथ इन फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

#BreakingNews... #Dhurandhar goes round the clock... Midnight shows – commencing from 12.45 am onwards – have begun in #Mumbai.



In #Pune too, shows are commencing from 12.20 am onwards, underlining the film's unstoppable demand. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 13, 2025

इसके अलावा तरण आदर्श ने बताया कि धुरंधर के मिडनाइट शोज 12.45 एएम से मुंबई और पुणे में शुरू कर दिए गए हैं. वहीं अब पब्लिक डिमांड पर रात 12.20 से शोज शुरू होंगे.