अपनी ही स्टूडेंट से प्यार कर बैठे थे आर. माधवन, फिर की शादी, देखें एक्टर की पत्नी की 10 तस्वीरें

सरिता बिरजे, बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता आर. माधवन की पत्नी, एक प्रेरणादायक और बहुमुखी व्यक्तित्व वाली महिला हैं. उनकी जिंदगी और काम कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. सरिता का जन्म और पालन-पोषण भारत में हुआ, और उनकी मुलाकात आर. माधवन से 1991 में कोल्हापुर में हुई, जब वह उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास में एक स्टूडेंट थीं. उस समय सरिता एक एयर होस्टेस बनने की तैयारी कर रही थीं. उनकी मेहनत रंग लाई और जब उन्हें पहली नौकरी मिली, तो उन्होंने आर. माधवन को धन्यवाद देने के लिए डिनर पर आमंत्रित किया.

यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई, जो आठ साल की डेटिंग के बाद 1999 में पारंपरिक तमिल रीति-रिवाजों से शादी में परिणत हुई. सरिता न केवल एक समर्पित पत्नी और मां हैं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. लॉकडाउन के दौरान, उन्होंने गरीब बच्चों को ऑनलाइन मुफ्त शिक्षा प्रदान की, जिसके लिए माधवन ने उन्हें "सच्चा रॉकस्टार" कहा.

इसके अलावा, सरिता ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट में "सरिता" नाम से एक कपड़े की दुकान भी चलाती हैं, जो उनकी उद्यमशीलता को दर्शाता है. उन्होंने कुछ फिल्मों, जैसे "गुरु एन आलू" (2009), में माधवन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी काम किया है. उनका बेटा, वेदांत, एक राष्ट्रीय स्तर का तैराक है, और सरिता अपने परिवार के साथ मजबूत रिश्ता बनाए रखती हैं.

माधवन ने कई इंटरव्यू में सरिता को अपनी सफलता का आधार बताया, जो उनके रिश्ते में विश्वास, हास्य और व्यक्तिगत जगह के महत्व को दर्शाता है. सरिता की सादगी, सामाजिक कार्यों में योगदान और परिवार के प्रति समर्पण उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बनाता है.