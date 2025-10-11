साढ़े पांच करोड़ का बजट, 120 करोड़ की कमाई, 2025 की ये ब्लॉकबस्टर मूवी वीकेंड पर ना करना मिस

कन्नड़ फिल्म सू फ्रॉम सोबॉक्स ऑफिस पर शानदार सफर तय कर रही है और अब यह 50 दिन पूरे करने की ओर बढ़ रही है. फिल्म ने कमाई के मामले में 100 करोड़ रु. का आंकड़ा पार कर लिया है. जो किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा कामयाबी हासिल की है. और, अब फैन्स को इंतजार है कि ये फिल्म जल्द से जल्द ओटीटी पर नजर आए. ताकि जो लोग इस फिल्म को देख चुके हैं वो दोबारा इसका मजा ले सकें. और, जो थियेटर नहीं जा पाए हैं वो घर में ही बैठकर इस का लुत्फ उठा सकें. ऐसे फैन्स के लिए खुशखबरी ये है कि फिल्म की ओटीटी रिलीज की डेट और प्लेटफॉर्म दोनों कंफर्म हो चुकी है.

कब और कहां देखें

आप भी अगर इस फिल्म की रिलीज को देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि फिल्म जियो हॉटस्टार पर है. साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस नाम के सोशल मीडिया हैंडल ने इस बात को कंफर्म कर दिया है. आप ये फिल्म पांच सितंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. बता दें कि राज बी शेट्टी द्वारा प्रोड्यूस की गई इस कॉमेडी फिल्म ने 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म का खिताब हासिल किया है. फिल्म में शनील गौतम, माइम रामदास और प्रकाश थुमिनाड अहम किरदारों में नजर आते हैं.

फिल्म ने की जबरदस्त कमाई

बताया जाता है कि इस फिल्म का बजट करीब 4.5 करोड़ रु था. जबकि इसके प्रमोशन पर बमुश्किल एक से डेढ़ करोड़ रु ही खर्च किए गए थे. बावजूद इसके, फिल्म ने दर्शकों को अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन से इतना लुभाया कि फिल्म बहुत आसानी से 100 करोड़ रु. के क्लब में शामिल हो गई. खास बात ये है कि फिल्म की कमाई का 88 करोड़ रु सिर्फ कर्नाटक से आया. तेलुगु और मलयालम वर्जन में भी फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली.

फिल्म की कहानी मंगलुरु की एक घटना पर बेस्ड है. जिसमें रवियन्ना, भाव, करुणाकर गुरुजी और अशोक जैसे किरदारों ने गहरी छाप छो