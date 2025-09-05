विज्ञापन

जियो हॉटस्टार पर आ रही है वो नंबर वन हॉरर कॉमेडी फिल्म, जिसने 4.5 करोड़ के बजट में कमाए 121 करोड़

5 सितंबर को बॉक्स ऑफिस नई फिल्मों के होड़ के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ने दस्तक दी है.

सू फ्रॉम सो
जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई सू फ्रॉम सो
नई दिल्ली:

ओटीटी पर आए दिन नई फिल्में रिलीज होती रहती हैं. जबकि सिनेमाघरों में इस हफ्ते दिल मद्रासी और बागी 4 जैसी एक्सन फिल्में दस्तक दे रही हैं. लेकिन अगर आप घर से बाहर बारिश के मौसम में नहीं जाना चाहते तो जियो हॉटस्टार पर 5 सितंबर यानी आज रिलीज हो रही इस फिल्म पर जरुर नजर डालें, जो बॉक्स ऑफिस पर 121 करोड़ की दुनिया भर में कमाई हासिल कर चुकी है. जबकि फिल्म का बजट केवल 4.5 करोड़ का है. फिल्म के लिए खास बात इसलिए है क्योंकि इस दिन ही एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा रिलीज हुई थी. जबकि सैयारा का शोर बॉक्स ऑफिस पर सुनने को मिल रहा था.

यह थी कन्नड़ फिल्म सू फ्रॉम सो, जिसे जे पी तुमिनाड़ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के डायरेक्टर की यह पहली फिल्म थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई. कास्ट की बात करें तो शनील गौतम, जेपी तुमिनाड़, संध्या अराकेरे, प्रकाश तुमिनाड़, दीपक राय पनाजे, मीमे रामदास और राज बी शेट्टी अहम किरदार में फिल्म में नजर आए थे.

4.5 से 5 करोड़ के बजट में बनीं इस फिल्म की कहानी सोमेश्वर से जुड़े तटीय गांव मरलूर में अशोक नाम के एक लापरवाह लड़के की है, जिसे सुलोचना नाम की एक भूत के कब्जे की अफवाहें सुनने को मिलती है. इसके बाद गांव में कई घंटनाएं कहानी को नया मोड़ देती है और लोगों को डराने और हंसाने का काम करती है.

गौरतलब है कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तमिल में मद्रासी, बैड गर्ल, गांधी कन्नाड़ी, तेलुगू में घाटी, हॉलीवुड द कॉन्जूरिंग लास्ट राइट्स, हिंदी में बागी 3, द बंगाल फाइल्स और उफ्फ ये सियाप्पा रिलीज हुई है.

