विज्ञापन

सैयारा-महावतार नरसिम्हा के शोर में 6 करोड़ी इस फिल्म ने कर दिया मेकर्स को मालामाल, कमाई 115 करोड़ पार

25 जुलाई को सैयारा और महावतार नरसिम्हा के शोर में रिलीज हुई साउथ की ये फिल्म कन्नड़ की 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. 

Read Time: 3 mins
Share
सैयारा-महावतार नरसिम्हा के शोर में 6 करोड़ी इस फिल्म ने कर दिया मेकर्स को मालामाल, कमाई 115 करोड़ पार
6 करोड़ के बजट में बनीं इस फिल्म ने कमाए 100 करोड़ से ज्यादा
नई दिल्ली:

25 जुलाई वो तारीख है जब बॉक्स ऑफिस पर 18 जुलाई को रिलीज हुई अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा का शोर सुनने को मिल रहा था. वहीं इसके बाद 25 जुलाई को एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा पर्दे पर आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के बजट में 286.7 करोड़ की कमाई अपने नाम की. लेकिन इन दो फिल्मों के शोर में कई बड़ी फिल्में फुस्स साबित हुई. हालांकि एक फिल्म ऐसी थी, जिसने ना सिर्फ 6 करोड़ का बजट भी हासिल किया. बल्कि बिना किसी शोर शराबे के बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ पार की कमाई भी अपने नाम कर ली. वहीं महीनेभर बाद भी फिल्म की कमाई जारी है. 

हम बात कर रहे हैं कन्नड़ फिल्म सू फ्रॉम सो की. इसे जे पी तुमिनाड़ ने डायरेक्ट किया है, जो कि उनकी पहली फिल्म थी. वहीं फिल्म में शनील गौतम, जेपी तुमिनाड़, संध्या अराकेरे, प्रकाश तुमिनाड़, दीपक राय पनाजे, मीमे रामदास और राज बी शेट्टी अहम किरदार में नजर आए थे. 5.50 करोड़ के बजट में बनीं इस फिल्म की कहानी सोमेश्वर से जुड़े तटीय गांव मरलूर में अशोक नाम के एक लापरवाह युवक की है, जिसका प्यार सुलोचना नाम की एक भूत के कब्जे की अफवाहों में बदल जाता है. इसके बाद गांव में कई घंटनाएं कहानी को नया मोड़ देती है. 

यह फिल्म 25 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, जिसे मिक्स रिव्यू मिले. वहीं कमाई के मामले में यह सफल रही. जबकि रिलीज के समय वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई.  राजाकुमारा (2017), केजीएफ सीरीज़ (2018-2022), कंतारा (2022) और 777 चार्ली (2022) के बाद कन्नड़ सिनेमा में दर्शकों की भारी संख्या को वापस लाने का श्रेय इसे दिया गया है. फिल्म ने अब तक 115 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर ली है. जबकि बजट के मुकाबले यह फिल्म काफी प्रॉफिट में है. 

गौरतलब है कि 50 से 55 करोड़ के बजट में बनी सैयारा ने भारत में 326.9 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 551.5 करोड़ पहुंचा है. वहीं महावतार नरसिम्हा की बात करें तो 15 करोड़ के बजट में बनी एनिमेटेड फिल्म ने 225.4 करोड़ की कमाई भारत में हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 286.7 करोड़ पहुंचा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Su From So, Movie Su From So, Su From So Box Office Collection, War 2, Saiyaara, Mahavatar Narsimha, Coolie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com