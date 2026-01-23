विज्ञापन

बॉर्डर 2 रिव्यू: रिलीज हुई बॉर्डर 2, जानें कैसी है सनी देओल की फिल्म

बॉर्डर 2 आख़िरकार रिलीज़ हो गई , इस फ़िल्म को लेकर फ़िल्म जगत और दर्शकों के बीच बहुत उत्सुकता और उम्मीदें दोनों हैं . उत्सुकता इसलिए क्योंकि जो बॉर्डर वन थी वो बहुत बड़ी हिट थी.

बॉर्डर 2 आख़िरकार रिलीज़ हो गई , इस फ़िल्म को लेकर फ़िल्म जगत और दर्शकों के बीच बहुत उत्सुकता और उम्मीदें दोनों हैं . उत्सुकता इसलिए क्योंकि जो बॉर्डर वन थी वो बहुत बड़ी हिट थी. 1997 में वो फिल्म आई थी. इसका डायरेक्शन जेपी दत्ता ने किया था और इसके गाने, एक्टर्स, डायलॉग—सब कमाल के थे. इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी एक जगह बनाई थी. इसीलिए बॉर्डर टू से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं.

बॉर्डर और बॉर्डर 2 के बीच समानताएं

बॉर्डर टू और बॉर्डर वन के बीच कुछ समानताएँ हैं. बॉर्डर वन में सनी देओल थे, इसमें भी सनी देओल हैं, लेकिन किरदार अलग है. उस फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता थे और इस फिल्म की कहानी जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने लिखी है. बॉर्डर वन में दो गाने थे जाते हुए लम्हों और संदेसे आते हैं. इन्हें इस फिल्म में भी रखा गया है, लेकिन लिरिक्स, सिंगर्स और टाइटल बदल दिए गए हैं. अब संदेसे आते हैं की जगह घर कब आओगे है.

कलाकार

इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन,
अहान शेट्टी,
दिलजीत दोसांझ,
मेधा राणा,
सोनम बाजवा,
अन्या सिंह,
मोना सिंह जैसे कलाकार नज़र आते हैं.

कहानी

1971 की हिंदुस्तान-पाकिस्तान वॉर पर बॉर्डर बनी थी और बॉर्डर टू भी उसी पर आधारित है. फर्क इतना है कि वहाँ अलग सिपाहियों की कहानी थी और यहाँ अलग सिपाहियों की. वहां किसी और पोस्ट के लिए जद्दोजहद थी, यहाँ किसी और पोस्ट के लिए है. 1997 से अब तक 27 साल गुजर चुके हैं, इसलिए किरदार भी अलग हैं और कहानी में भी थोड़ा अंतर नज़र आता है.

खामियां

सबसे बड़ी खामी ये है कि जिन्होंने बॉर्डर देखी है, उनकी बॉर्डर 2 से एक खास उम्मीद है कि शुरू से लेकर अंत तक वॉर दिखाई जाए. लेकिन इस फिल्म का फर्स्ट हाफ इमोशनल और कॉमेडी टोन पर है. ये गलत नहीं है, लेकिन जो लोग पूरी वॉर फिल्म की उम्मीद लेकर आएंगे, उन्हें थोड़ा झटका लग सकता है.

दूसरी खामी ये कि फिल्म थोड़ी लंबी लगती है. वजह ये है कि तीन एक्टर्स को अलग-अलग ब्लॉक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है. स्क्रीनप्ले सीमलेस नहीं लगता.

तीसरी खामी है वीएफएक्स. आज के दौर में जब हम हॉलीवुड और ओटीटी कंटेंट देखते हैं, तो बेहतर वीएफएक्स की उम्मीद रहती है. शिप और समंदर वाले सीन थोड़े हल्के लगते हैं.

चौथी खामी ये है कि विलेन यानी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जिससे टकराव उतना असरदार नहीं लगता.

इसके अलावा वॉर स्ट्रैटेजी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया. वॉर को दिलचस्प बनाने वाली बारीकियाँ और प्लानिंग अगर दिखाई जाती, तो फिल्म और मज़बूत हो सकती थी.

खूबियां

इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसका नोस्टाल्जिया. बॉर्डर को लोग आज भी नहीं भूले हैं और यही वजह है कि बॉर्डर टू को लेकर उत्सुकता थी.

जाते हुए लम्हों और संदेसे आते हैं जब नए रूप में आते हैं, तो वही पुराना एहसास लौट आता है. सिंगर और लिरिक्स बदले हैं, लेकिन आत्मा वही है.

वरुण धवन को लेकर काफी ट्रोलिंग हुई, लेकिन फिल्म देखने पर वो खराब नहीं लगते. उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है.

सनी देओल पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं. जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं, माहौल चार्ज हो जाता है. उनका डायलॉग डिलीवरी और मौजूदगी आपको सीट से हिलने नहीं देती.

दिलजीत दोसांझ ने भी बहुत सधा हुआ और संजीदा काम किया है. उनकी टाइमिंग कमाल की है और वो फिल्म में निखरकर सामने आते हैं.

आहान शेट्टी की ये दूसरी फिल्म है. उन्होंने ठीक काम किया है और आगे और बेहतर होंगे.

मेधा राणा अपनी मौजूदगी दर्ज करती हैं सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मोना सिंह का काम ज़्यादा नहीं पर जितना है ये लोग अपने किरदारों के साथ न्याय करते हैं .
बाकी गाने भी मेलोडियस हैं और गुनगुनाने लायक हैं.

डायरेक्शन की बात करें तो अनुराग सिंह ने फिल्म के साथ न्याय किया है. बहुत शानदार नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं. अगर स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले पर और काम होता, तो फिल्म और बेहतर बन सकती थी.

फिल्म एंटरटेनिंग है, देखने में मज़ा आता है और ऑडियंस को पसंद आएगी. एंड में एक सरप्राइज है, जो आपको फिर से नोस्टाल्जिया में ले जाएगा.

कुल मिलाकर, ये फिल्म देश के लिए, सोल्जर्स की बहादुरी के लिए देखी जानी चाहिए. मुझे नहीं लगता कि आप इसे देखकर निराश होंगे.

स्टार-3.5
 

