'बॉर्डर 2' बनेगी 2026 की पहली 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म! लकी साबित होगा नंबर 3, जानें क्या है कनेक्शन?

Border 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है. इस फिल्म को लेकर हमने जो फार्मुला निकाला है उसे पढ़कर आप भी समझ जाएंगे कि कमाई के ये साइंस आखिर है क्या.

Border 2 बनी बॉक्स ऑफिस सक्सेस की गारंटी!
नई दिल्ली:

2026 की जिस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, उसका नाम है ‘बॉर्डर 2', जो 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर उत्साह इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसकी पहली कड़ी ‘बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई थी और वह एक बड़ी हिट, बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. ‘बॉर्डर' के गाने, दमदार डायलॉग और इसकी शानदार स्टारकास्ट आज भी लोगों को याद है. फिल्म के कई डायलॉग और सीन आज भी देशभक्ति की भावना को जगाते हैं. अब ‘बॉर्डर 2' के जरिए एक बार फिर वही एहसास ताजा होने वाला है. खास बात यह है कि इस बार भी फिल्म में सनी देओल नजर आ रहे हैं, जिन्हें ‘बॉर्डर' की जबरदस्त सफलता की सबसे बड़ी वजहों में से एक माना जाता है.

फिल्म की टीम इन दिनों लगातार प्रमोशन में जुटी हुई है. 20 जनवरी को फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट भी मिल गया है. सेंसर बोर्ड के मुताबिक फिल्म को UA 13+ रेटिंग दी गई है. राहत की बात यह है कि फिल्म को एक भी कट नहीं मिला है. फिल्म की कुल अवधि 3 घंटे 16 मिनट है.

20 जनवरी को ही फिल्म से जुड़े एक खास इवेंट का आयोजन किया गया, जहां फिल्म की अवधि और सेंसर सर्टिफिकेट की जानकारी साझा की गई. यह इवेंट उन भारतीय सैनिकों के सम्मान में रखा गया था, जिनकी कहानियों पर यह फिल्म आधारित है और जिनके किरदार फिल्म में कलाकार निभा रहे हैं. इस खास मौके पर कई सैनिक भी मौजूद रहे. इसी इवेंट में फिल्म का एक गाना भी दिखाया गया, जिसके बोल हैं ‘मिट्टी के बेटे'. यह गाना हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं. गाने में देशभक्ति की भावना साफ तौर पर देखने को मिलती है. इस कार्यक्रम में फिल्म से जुड़े कई नामचीन चेहरे शामिल हुए, जिनमें वरुण धवन, अहान पांडे, भूषण कुमार, संगीतकार मिथुन और लेखक-गीतकार मनोज मुंतशिर मौजूद थे.

बॉर्डर 2 को मिली 1000 करोड़ की गारंटी

ये पढ़कर और हेडलाइन देखकर आपको लग रहा होगा कि हम इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं. दरअसल यह गणित हमने पिछली कुछ हिट फिल्मों को देखने बाद फिट किया है. इसके लिए सबसे पहले आप फिल्म की ड्यूरेशन यानी कि लंबाई पर ध्यान दीजिए. बॉर्डर 2 कुल 3 गंटे 16 मिनट की है. अब जरा धुरंधर की ड्यूरेशन पर नजर डालिए रणवीर की फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की है वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. अब पुष्पा-2 पर आइए, पुष्पा-2 की ड्यूरेशन 3 घंटे 21 मिनट है. वहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 1800 करोड़ थी. अब एनिमल पर आते हैं. रणबीर कपूर वाली एनिमल 3 घंटे 21 मिनट थी. एनिमल की कलेक्शन की बात करें तो ये 918 करोड़ थी. यानी पिछले कुछ समय में तीन घंटे से लंबी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है. अब बॉर्डर 2 आई है जो करीब 3 घंटे 16 मिनट की है तो इसे एक गुल लक चार्म की तरह तो देख ही सकते हैं.

