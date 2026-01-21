भूषण कुमार ने खोला राज, क्यों बदला गया बॉर्डर 2 में गाने के सिंगर और लिरिक्स

23 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म ‘बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. इसकी सबसे बड़ी वजह 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर' है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था. फिल्म के गाने और संवाद आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं. खास तौर पर ‘संदेशे आते हैं' और ‘ऐ जाते हुए लम्हों' जैसे गाने आज भी लोगों को भावुक कर देते हैं. खास बात यह है कि ‘बॉर्डर 2' में भी इन दोनों लोकप्रिय गानों को शामिल किया गया है. हालांकि इस बार इन गानों को नए बोल और पुराने गायकों के साथ नए गायकों की आवाज भी शामिल की गईं हैं. पहली ‘बॉर्डर' में इन गानों के बोल मशहूर गीतकार जावेद अख़्तर ने लिखे थे. निर्माताओं ने ‘बॉर्डर 2' के लिए भी उनसे लिरिक्स में बदलाव करने का अनुरोध किया था, लेकिन जावेद अख़्तर ने गानों के शब्दों में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया. इसके बाद इन गानों के नए बोल मनोज मुंतशिर से लिखवाए गए.

फिल्म के निर्माता भूषण कुमार से जब पूछा गया कि इन गानों को दोबारा फिल्म में रखने और उनके बोल बदलने की क्या वजह थी, तो उन्होंने कहा, “मेरा यह मानना है कि तीन चीजों के बिना यह फिल्म नहीं बन सकती थी. एक तो बॉर्डर शीर्षक,सनी सर और ‘संदेशे आते हैं'. इसलिए यह पहले से हमारे दिमाग में था कि हमें ‘संदेशे आते हैं' रखना ही है. ‘संदेशे' के जो बोल बदले गए हैं, वे परिस्थिति के हिसाब से किए गए हैं. क्योंकि हम जो कहानी अभी दिखा रहे हैं, वह पहली ‘बॉर्डर' का पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि 1971 की जंग से जुड़ी दूसरी कहानियां हैं. दूसरे सैनिकों की जो कहानियां थीं, उन्हें हमने दिखाया है. उनकी जिंदगी के आधार पर ही ये बोल लिखे गए हैं. इसलिए ये बोल हमने मनोज जी से लिखवाए थे.”

‘ऐ जाते हुए लम्हों' के नए संस्करण के गायकों की बात करें तो इसे विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ ने मिलकर गाया है. वहीं ‘संदेशे आते हैं' को इस बार नए रूप में ‘घर कब आओगे' शीर्षक के साथ पेश किया गया है, जिसे सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने मिलकर आवाज़ दी है.

फिल्म ‘बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं, जो इससे पहले अक्षय कुमार की फिल्म ‘केसरी' समेत कई सफल पंजाबी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. वहीं 1997 में आई ‘बॉर्डर' का निर्देशन जेपी दत्ता ने किया था. इस बार फिल्म के निर्माण से जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता भी निर्माता के तौर पर जुड़ी हुई हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि नए कलाकारों, नई कहानियों और पुराने गानों के नए रूप के साथ ‘बॉर्डर 2' दर्शकों के दिलों पर कितना गहरा असर छोड़ पाती है.