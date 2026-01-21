Border 2 Box Office Collection: पहले दिन इतने करोड़ कमाएगी बॉर्डर 2, सनी देओल बनेंगे बॉक्स ऑफिस के शेर?

बॉर्डर 2 को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छी ओपनिंग मिलने वाली है. ओपनिंग को लेकर अभी से मेकर्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि इस सिनेमा की नेशनल चेन्स में अब तक बॉर्डर 2 की 36 हजार टिकट बिक चुकी हैं. आज यानी कि 21 जनवरी तक ये आंकड़ा 40 हजार के पार हो सकता है. अगर ऐसा हो जाता है तो सनी देओल के लीड रोल वाली ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग कर सकती है. फिल्म को ओपनिंग नंबर्स अच्छे इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि उम्मीदें बिल्कुल ऊंचे लेवल की हैं.

गदर 2 को टक्कर दे पाएगी बॉर्डर 2

ओपनिंग की बात करें तो बॉर्डर 2 को लेकर फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सामने आ रहे आंकड़े अगर सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो फिल्म करीब 30 से 32 करोड़ रुपये की कलेक्शन कर सकती है. ये नंबर फिलहाल भले ही छोटा लग रहा हो लेकिन ये फिल्म धीरे-धीरे पेस पकड़ने वाली भी साबित हो सकती है. क्योंकि इस तरह की फिल्मों में माउथ पब्लिसिटी का भी अहम रोल होता है. धुरंधर-2 को भी माउथ पब्लिसिटी का काफी फायदा हुआ है. यही बात है जो रिलीज के 47 दिन बाद भी लोग फिल्म देखने जा रहे हैं और वो भी अच्छे खासे नंबर्स में जिसका असर उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साफ दिख रहा है. धुरंधर ने 47वें दिन 1.50 करोड़ रुपये की कलेक्शन की.

सनी देओल हैं बॉर्डर-2 के शेर

सनी देओल अपने दम और एक्शन का जलवा ट्रेलर में दिखा चुके हैं. फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग सेंसर बोर्ड के लिए रखी गई. इसके बाद सोशल मीडिया पर रिव्यू सामने आए कि सनी देओल फिल्म में छाए हुए हैं और फिल्म में उनका ऑरा शेरों जैसा लग रहा है.