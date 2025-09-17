विज्ञापन

वो बॉलीवुड फिल्में जिनमें दिखा पीएम नरेंद्र मोदी का अहम किरदार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्मों और वेब सीरीज में उनके बचपन से लेकर बड़े राजनीतिक फैसलों तक की झलक दिखाई गई है. जानिए किन एक्टर्स ने पर्दे पर निभाया पीएम मोदी का किरदार.

Read Time: 2 mins
Share
वो बॉलीवुड फिल्में जिनमें दिखा पीएम नरेंद्र मोदी का अहम किरदार
आज (17 सितंबर) पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है.
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन और उनकी राजनीतिक यात्रा हमेशा चर्चा का विषय रही है. उनकी लोकप्रियता ने फिल्ममेकर्स और दर्शकों का ध्यान भी खींचा. यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में कई फिल्मों और वेब सीरीज में पीएम मोदी का किरदार दिखाया गया. इन कहानियों ने कभी उनके बचपन और संघर्ष को सामने रखा तो कभी बड़े फैसलों को. ऐसी फिल्मों या वेब सीरीज में पीएम मोदी का किरदार अदा करने के लिए कई एक्टर्स ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया. आइए जानते हैं कौन कौन सी फिल्मों और सीरीज में मोदी का किरदार किसने निभाया.

पीएम नरेंद्र मोदी (2019) - विवेक ओबेरॉय
ये पीएम पर बनी सबसे चर्चित बायोपिक थी जिसमें विवेक ओबेरॉय ने पीएम मोदी का किरदार निभाया. फिल्म में उनके बचपन से लेकर संघर्ष और प्रधानमंत्री बनने तक का सफर दिखाया गया. चाय बेचने वाले छोटे लड़के से बड़े नेता बनने की कहानी दर्शकों को प्रेरित करती है.

उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक (2019) - राजित कपूर
इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में राजित कपूर ने पीएम मोदी का रोल निभाया. कहानी उरी हमले और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित थी. मोदी जी का किरदार यहां निर्णायक और मोटिवेट करने वाले नेता के रूप में दिखाया गया.

आर्टिकल 370 (2024) - अरुण गोविल
इस फिल्म में रामानंद सागर के रामायण से मशहूर हुए अरुण गोविल ने पीएम मोदी की भूमिका निभाई. फिल्म में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले को केंद्र में रखा गया और मोदी जी को उस बड़े बदलाव का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया.

बटालियन 609 (2019) – के.के. शुक्ला
वैसे तो ये फिल्म ज्यादा चर्चा में नहीं रही, लेकिन इसमें भी पीएम मोदी का किरदार नजर आया. के.के. शुक्ला ने इस भूमिका को निभाया. फिल्म भारत-पाकिस्तान के तनाव और सैनिकों की बहादुरी पर आधारित थी.

मोदीः जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन (वेब सीरीज) – महेश ठाकुर
ये वेब सीरीज पीएम मोदी के जीवन को विस्तार से दिखाती है. महेश ठाकुर ने मोदी जी का रोल निभाया और सीरीज में उनके बचपन, संघर्ष, राजनीतिक सफर और विचारधारा की गहराई से झलक पेश की गई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Birthday, Pm Narendra Modi, PM Narendra Modi Birthday, Narendra Modi Birthday, PM Birthday, Prime Minister Narendra Modi Birthday, Modi Ji Birthday, Movies On Narendra Modi, Movies On Modi Ji, Modi Ji Biopic, Modi Ji Movies, Vivek Oberoi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com