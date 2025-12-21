विज्ञापन

धुरंधर के डायरेक्टर ने इन्हें दिया सफलता और बंपर कमाई का क्रेडिट, फिल्म से दूर-दूर तक नहीं है कनेक्शन

आदित्य धर इस वक्त अपनी फिल्म धुरंधर की सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं. इस बीच एक सीनियर डायरेक्टर ने उनकी तारीफ की और धर ने अपनी सक्सेस का क्रेडिट उनके नाम कर दिया.

धुरंधर के डायरेक्टर की इंस्पिरेशन रहे हैं राम गोपाल वर्मा
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह स्पाई थ्रिलर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने कुछ दिन पहले फिल्म की खूब तारीफ की थी और इसे इंडियन सिनेमा में एक 'क्वांटम लीप' बताया था. अब आदित्य ने राम गोपाल वर्मा को उनकी फिल्मों से इंस्पायर करने और सबसे मुश्किल दौर में रिस्क लेने का क्रेडिट दिया.

RGV ने लिखा, “यह मुझे एक फीमेल मॉडल की याद दिलाता है जो एक सोप कमर्शियल में बहुत पॉपुलर हो गई थी.. ब्रांड के मालिक ने अपने बोर्ड से पूछा. “ठीक है, हमने मॉडल को पॉपुलर बनाया, लेकिन साबुन का क्या?” इसी तरह यह सुनकर अच्छा लगता है कि मैंने इन सभी महान डायरेक्टर्स को महान बनने के लिए इंस्पायर किया, लेकिन मैं, इंस्पायर करने वाला, कब महान बनूंगा?" यह बात इस रेफरेंस में थी कि राजामौली, संदीप रेड्डी वांगा, आदित्य धर सभी कह चुके हैं कि वे रामगोपाल वर्मा की फिल्मों से इंस्पायर हुए हैं. 

आदित्य ने इस पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, “रामू सर, आपने तब रिस्क लिया जब यह सबसे मुश्किल था!! ऐसे समय में जब कोई टेम्प्लेट नहीं थे, कोई सेफ्टी नेट नहीं था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि चीजें काम करेंगी. धुरंधर इसलिए चल पाई क्योंकि आपने पहले रास्ता बनाया सर. कुछ रास्ते तालियों के साथ खत्म नहीं होते. वे एक लेगेसी बनाने के साथ खत्म होते हैं!”

आदित्य धर के इस ट्वीट का जवाब देते हुए राम गोपाल वर्मा ने लिखा, सर अगर सच कहूं तो मैंने वो रिस्क लिए क्योंकि मुझे मेरी इग्नोरेंस या कॉन्फिडेंस की वजह से पता ही नहीं था कि वे क्या हैं. मैं सिर्फ अपनी कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ता गया. जब वे काम कर गए तो उन्होंने इसे विजन कहा और जब नहीं काम कर पाए तो इसे ब्लाइंडनेस बताया.

जब आदित्य धर ने की थी RGV की तारीफ

इससे पहले, आदित्य ने शेयर किया था कि वह एक दिन राम गोपाल वर्मा साथ काम करने का सपना लेकर मुंबई आए थे. “मैं सालों पहले एक सूटकेस, एक सपना और इस अटूट विश्वास के साथ मुंबई आया था कि मैं एक दिन राम गोपाल वर्मा के साथ काम करूंगा. ऐसा कभी नहीं हुआ. लेकिन कहीं न कहीं, बिना जाने, मैंने आपकी सिनेमा के अंदर काम किया. आपकी फिल्मों ने मुझे फिल्में बनाना नहीं सिखाया - उन्होंने मुझे खतरनाक तरीके से सोचना सिखाया.” उन्होंने कहा.

धर ने RGV को अपने पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक भी बताया, और कहा, “आप मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्होंने इंडियन सिनेमा को निडर, बेबाक और जिंदादिल बनाया. अगर धुरंधर में उसका थोड़ा सा भी DNA है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं इसे लिख और डायरेक्ट कर रहा था, तब आपकी फिल्मों ने मेरे दिमाग में फुसफुसाया (कभी-कभी चिल्लाया).”

