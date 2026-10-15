बॉबी देओल से जब नाराज हो गए थे सलमान खान, पीछे भागे और आगे क्या हुआ...जानें किस्सा

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल जो हाल ही में तमिल फिल्म 'जन नायगन' में नजर आए थे, ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ अपनी दोस्ती से जुड़ा एक किस्सा साझा किया है. हाल ही में 'कॉफी विद करण' चैट शो के एक एपिसोड में सलमान खान, करिश्मा कपूर के साथ शामिल हुए. शो के दौरान करण जौहर ने उन लोगों के वीडियो दिखाए जिन्होंने इस बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ काम किया है और जो उनके काफी करीब हैं. सलमान के लिए एक खास वीडियो मैसेज में बॉबी ने कहा, "मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, यार. हम सब एक परिवार की तरह हैं. मेरे पापा के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत ही शानदार था. वे तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते थे और हां, तुममें और उनमें बहुत सी बातें एक सी हैं. वे हमेशा यही कहते थे."

इसके बाद उन्होंने एक किस्सा शेयर किया जब सलमान किसी बात पर उनसे नाराज हो गए थे, लेकिन खुद ही उनके पास चलकर आए. उन्होंने आगे बताया, "मुझे आज भी वह रात याद है जब हम साल 2000 में कुछ शोज के लिए गए थे. तब कुछ ऐसा हुआ कि तुम मुझसे नाराज हो गए और मैं वहां से चला गया. फिर आप मेरे पीछे-पीछे आए. हम फुटपाथ पर बैठे और काफी देर तक बातें कीं. उस समय तुम्हारा बर्ताव बहुत ही प्यारा और लविंग था." उन्होंने आगे कहा, "सलमान, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता. तुम सच में कमाल के हो. तुमने जो कुछ भी किया है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया. न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि अपने आस-पास के कई दूसरे लोगों के लिए भी."

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'कॉफी विद करण' भारत के सबसे मशहूर चैट शो में से एक है. 2004 में शुरू हुआ यह शो बॉलीवुड सितारों के साथ खुलकर बातचीत, रैपिड-फायर राउंड, पर्सनल खुलासों, गॉसिप और रिश्तों, आपसी कॉम्पिटिशन और करियर से जुड़ी मजेदार चर्चाओं के लिए जाना जाता है. शो का 'सेलिब्रिटी काउच' और यहां पूछे जाने वाले तीखे सवाल अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जिससे कई वायरल क्लिप्स और पॉप-कल्चर से जुड़े यादगार पल सामने आते हैं. इतने सालों में, इस शो में कई एक्टर, फिल्म निर्माता, खेल जगत की हस्तियां और दूसरे अहम मेहमान शामिल हो चुके हैं.

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