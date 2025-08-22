Bigg Boss 19: WWE के दिग्गज द अंडरटेकर और माइक टायसन बिग बॉस 19 में कर सकते हैं एंट्री !

WWE के दिग्गज द अंडरटेकर बिग बॉस 19 में एंट्री के लिए सलमान खान से बातचीत कर रहे हैं. इस खबर ने सलमान खान और WWE फैन्स के बीच उत्साह और बढ़ा दिया है. बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त को होने वाला है. प्रीमियर से पहले, इस सीज़न में शामिल होने वाले प्रतियोगियों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. डिस्कॉर्ड पर WWE लीग सर्वर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, द अंडरटेकर को इस सीज़न के अंत में संभवतः नवंबर के आसपास बिग बॉस के घर में एक विशेष वाइल्डकार्ड एंट्री के लिए विचार किया जा रहा है. उनके साथ, माइक टायसन भी घर में एंट्री कर सकते हैं.

मार्क कैलावे के रूप में जन्में द अंडरटेकर ने 1990 में WWE में डेब्यू किया और खेल के इतिहास में दिग्गज हस्तियों में से एक बन गए. अपने खौफनाक "डेडमैन" व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने 2020 में आधिकारिक रूप से संन्यास लेने से पहले तीन दशकों तक कुश्ती पर राज किया. उनके करियर की उपलब्धियों में रेसलमेनिया में 25-2 का शानदार रिकॉर्ड, 7 विश्व चैंपियनशिप शामिल है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस सीज़न के लिए सलमान की कथित फीस लगभग 120-150 करोड़ रुपये के बीच है.

एक्टर को हर सप्ताहांत 8 से 10 करोड़ रुपये मिलेंगे और वह कुल 15 हफ्तों तक शो की मेजबानी करेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सीज़न का बजट पिछले सीज़न की तुलना में ज़्यादा नहीं है.इस सीज़न के कंफर्म कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, अशनूर कौर, आवेज़ दरबार, नगमा मिराजकर, बसीर अली, अभिषेक बजाज, हुनर ​​हेल और शफ़क़ नाज़, सिवेट तोमर, खनक वाघनानी हैं. अन्य कन्फर्म कंटेस्टेंट में गेमिंग क्रिएटर पायल धारे और लेखक-अभिनेता जीशान कादरी शामिल हैं. बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर होगा. इस साल, नए एपिसोड पहले ओटीटी पर आएंगे और डेढ़ घंटे बाद कलर्स टीवी पर प्रसारित होंगे.