VIDEO: तान्या मित्तल ने जब खुद को ऐश्वर्या राय से बताया था सुंदर, बिग बॉस 19 कॉन्टेस्टेंट ने 12वीं के बाद छोड़ दी थी पढ़ाई

तान्या मित्तल ने साल 2022 में ‘जोश टॉक्स' के यूट्यूब चैनल पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे. इसमें वह खुद की तुलना ऐश्वर्या राय से करती आई थीं.

Tanya Mittal Old Video: तान्या मित्तल का पुराना वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में इस बार घर के अंदर एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसकी चर्चा घर में तो सबके बीच है ही बाहर भी इसे लेकर खूब बातें हो रही हैं. इतना ही नहीं इनके पुराने वीडियो भी फिर से वायरल हो रहे हैं और लोग इनके दावे और बातें सुनकर हैरान हैं. इनका नाम है तान्या मित्तल. इनका एक तीन साल पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने अपनी जर्नी, पढ़ाई और अपने अजब-गजब सपनों के बारे में बताया.

तान्या मित्तल ने साल 2022 में ‘जोश टॉक्स' के यूट्यूब चैनल पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे. वह 29 साल की हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हैं. उन्होंने कहा, ‘आज मैं भारत की एक करोड़पति हूं. मैं अपनी कंपनी चलाती हूं, जिसमें 350 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. मैंने 400 से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं और लगातार आगे बढ़ रही हूं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने दिन-रात मेहनत की, बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए, न कोई रविवार.'

तान्या मित्तल बोलीं- मैं ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर हूं

तान्या ने बताया कि उन्हें अजीब-अजीब सपने आते थे. उन्होंने कहा, ‘मैं सपने में देखती थी कि मैंने अंबानी का कारोबार अपने नाम कर लिया है, सुष्मिता सेन ने मुझे अपना ताज सौंप दिया, और मैं ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत हूं. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? यह सवाल अजीब था, फिर भी मैं लोगों को बताती थी. जब मैं मम्मी-पापा से ये बातें शेयर करती तो मम्मी को लगता कि मेरे दिमाग में कोई खराबी है. मैं अपने पापा की तरह बिजनेस करना चाहती थी, उनकी तरह बिजनेसवुमन बनना चाहती थी. लेकिन बनिया परिवार में लड़कियों से बिजनेस की उम्मीद नहीं की जाती थी. मेरे 13-14 भाई-कजिन्स थे, और मैं अकेली लड़की थी. इस वजह से मुझ पर और ज्यादा दबाव था. वे सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझसे सिर्फ एक अच्छी बहू बनने की उम्मीद थी.'

तान्या मित्तल हैं 12वीं पास

तान्या ने अपनी पढ़ाई और कारोबार के बारे में बताया, ‘मुझसे जबरदस्ती PCM (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ) करवाया गया. स्कूल तो जैसे-तैसे पास कर लिया, लेकिन कॉलेज छोड़ दिया. कॉलेज के हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी, जब पापा ने कहा कि या तो अंदर जाओ या सड़क पर रहो. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. मैंने दो साल आर्किटेक्चर में बहुत संघर्ष किया. वहां भी मुझे अजीब सपने आते थे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के चांसलर से पूरी यूनिवर्सिटी खरीद रही हूं. मैं रोज मम्मी को फोन करके कहती कि मुझे यहां से ले जाओ, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी. एक दिन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी जान ले लो, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि जिंदगी खत्म नहीं हुई. फिर मैंने बैग पैक किया और घर चली गई. वहां पापा ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि 6 महीने में खाना बनाना सीख लो, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे.'
 

