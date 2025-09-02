Bigg Boss 19: ये क्या ! सलमान खान के शो में खुलेआम झूठ बोल रही हैं तान्या मित्तल, एक्स बॉयफ्रेंड ने खोली पोल

Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में इस वक्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिजनेसवुमन तान्या मित्तल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. शो में अक्सर तान्या अपने लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा करती नजर आती हैं. वो खुद को हाई-मेंटेनेंस बताती हैं और दावा करती हैं कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड हैं. इतना ही नहीं, तान्या घर के बाकी कंटेस्टेंट्स से भी कह चुकी हैं कि उन्हें “बॉस” कहकर बुलाया जाए. लेकिन अब उनके एक्स बॉयफ्रेंड और कंटेंट क्रिएटर बलराज सिंह ने तान्या को फेक करार देते हुए सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दिया है.

ये भी पढ़ें: सनी देओल अगली फिल्म में 100-200 नहीं, बल्की इतने लोगों के बीच करते दिखेंगे एक्शन, ना ये बॉर्डर 2 ना ही लाहौर 1947

बलराज का आरोप- "फेक हैं तान्या"

एक वायरल वीडियो में बलराज ने कहा कि तान्या बिग बॉस के घर में अपनी झूठी छवि बना रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया, "हमारी दोस्ती इसलिए नहीं चली क्योंकि तुम फेक हो. तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेटिस्फेक्शन की है. तुम किसी से दोस्ती सिर्फ अपने मतलब के लिए करती हो और बाद में उसे छोड़कर बदसलूकी करती हो."

तान्या के उस दावे पर भी बलराज ने सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ चांदी के बर्तनों में ही पानी पीती हैं. बलराज ने खुलासा किया – "ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने उन्हें प्लास्टिक की बोतल और गिलास में भी पानी पीते देखा है. मजाक अलग है लेकिन असली चेहरा सामने आ ही जाएगा."

तान्या की असली पहचान

तान्या सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर, पॉडकास्टर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. उन्होंने अपना ब्रांड ‘Handmade with Love by Tanya' शुरू किया है, जिसमें बैग्स, हैंडकफ्स और साड़ियां बेची जाती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. जहां वो मोटिवेशनल पोस्ट्स, स्पिरिचुअल विचार और अपने बिजनेस से जुड़े अपडेट शेयर करती रहती हैं. तान्या इस साल महाकुंभ 2025 में तब चर्चाओं में आईं जब मौनी अमावस्या के दिन हुए भगदड़ की घटना के बाद उनका इमोशनल वीडियो वायरल हुआ था. उस वीडियो में उन्होंने हादसे का दर्द बयां किया था, जिसे लोगों ने खूब शेयर किया.