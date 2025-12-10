विज्ञापन

तान्या मित्तल को पैपराजी पर आया गुस्सा, बाउंसर्स को साइड हटने को बोला तो भड़क कर बोलीं ये मेरे...

तान्या मित्तल का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह पैपराजी को थोड़ा सख्त लहजे में समझाती नजर आ रही हैं.

तान्या मित्तल को आया गुस्सा
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 की एंटरटेनमेंट की देवी तान्या मित्तल शो से बाहर आने के बाद भी लगातार सुर्खियों में हैं. इतना तो शो के विनर गौरव खन्ना नहीं दिख रहे जितना कि तान्या मित्तल नजर आ रही हैं. वह अभी तक जहां भी गई हैं पैपराजी ने उनका पीछा किया है और तान्या भी ये अटेंशन खूब इंजॉय कर रही हैं. इस बीच वो कभी कभी वो अपने अलग-अलग रंग और मूड भी दिखा रही हैं. हाल ही में वो पैपराजी को समझाते हुए नजर आईं. समझाते हुए उनका मूड थोड़ा गर्म जरूर दिखा लेकिन जल्द ही वह नॉर्मल होकर तस्वीरें खिंचवाने लगीं.

तान्या मित्तल को क्यों आया गुस्सा ?

वीडियो में आप देखेंगे कि तान्या गाड़ी के पास होती हैं और उनके बाउंसर्स करीब ही थे. इतने में पैपराजी बाउंसर्स को साइड में होने के लिए कहते हैं. इस पर तान्या कहती हैं 'कोई बाउंसर नहीं बोलेगा, ये मेरे भाई जैसे हैं, इनका नाम लीजिए लेकिन बाउंसर मत कहिए' इतना कहने के बाद तान्या हाथ जोड़कर स्माइल करते हुए पोज देती हैं. 

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

इधर तान्या का ये वीडियो आया उधर तान्या मित्तल फैन्स उनकी तारीफ करने को उतर आए. एक ने लिखा, तान्या मित्तल जानती हैं कि किसको कितनी छूट देनी है. एक ने टांग खींचते हुए लिखा, बाउंसर भी सदमे में हैं कि क्या हुआ एकदम से. एक ने लिखा, वाह ये हुई ना बात. एक ने लिखा, इसका शो अभी तक खत्म नहीं हुआ. वहीं एक ने एकता कपूर के शो की याद दिला दी. इन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, इसका शो अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या?

