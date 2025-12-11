विज्ञापन

शादीशुदा एक्टर को डेट कर रही थीं नीलम गिरी? बिग बॉस से निकलकर बोलीं- मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं

Bigg Boss 19 में नीलम गिरी ने अच्छा समय बिताया और शो में धीरे-धीरे काफी एक्टिव भी हो गई थीं. पहले से ही पॉपुलर नीलम को इस शो ने देशभर में पहचान दिलाई.

किसे डेट कर रही हैं नीलम गिरी!
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 से चर्चा में आईं भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने घर से बाहर आने के बाद प्रवेश लाल यादव के साथ अपने कथित रिश्ते की अफवाहों पर सफाई दी है. नीलम ने साफ किया कि दोनों के बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती और प्रोफेशनल रिश्ता है, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं. हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में नीलम से जब प्रवेश लाल यादव के साथ नाम जुड़ने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनका एक गाना साथ में हिट हुआ था, जिसके बाद प्रवेश को लगा कि आगे भी उनके साथ काम करने से फायदा होगा. 

नीलम ने बताया, “मुझे तो पेमेंट मिल रहा है, गाने चल रहे हैं और बड़ा बैनर है निरहुआ एंटरटेनमेंट. मेरे लिए यह फायदे की बात है. हां मैं कह सकती हूं कि वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और मुझे बहुत समझते हैं. उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी है, इसलिए सम्मान से पेश आते हैं. नाम जुड़ने से मैं दोस्ती या काम बंद नहीं कर सकती.”

प्रवेश के शादीशुदा होने और अफवाहों के बीच उन्हें कैसे हैंडल किया, इस सवाल पर नीलम ने जवाब दिया, “मुझे उनकी निजी जिंदगी से कोई समस्या नहीं है. मैं उन्हें सिर्फ एक प्रोड्यूसर और एक्टर के तौर पर देखती हूं. मेरा उनसे कभी व्यक्तिगत स्तर पर कोई लेना-देना नहीं रहा और न अब है.”

नीलम ने माना कि कई प्रोजेक्ट्स में दोनों साथ काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से नाम जुड़ने की खबरें आईं. उनका कहना है कि ज्यादातर ऐसी अफवाहें मीडिया से ही फैलती हैं, जबकि सेट पर सब सामान्य रहता है. नीलम ने दोहराया कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और दोनों का रिश्ता पूरी तरह पेशेवर है.

