बिहार के भोजपुर जिले में अब भोजपुरी गीतों के जरिए कट्टा, एके-47, हत्या, रंगदारी, बालू माफिया और जातिगत वर्चस्व का महिमामंडन करना गायकों, गीतकारों और संगीतकारों को महंगा पड़ सकता है. पुलिस ने ऐसे गीतों और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली रील्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में प्रमुख भोजपुरी गायकों समेत 45 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो और गीतों के निर्माण से जुड़े अन्य लोगों को भी जांच के दायरे में लिया है.

भोजपुर के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने शुक्रवार(19 नवंबर) को बताया कि सोशल मीडिया मंचों की निगरानी के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे भोजपुरी गाने मिले, जिनमें कथित तौर पर जातीय वर्चस्व को बढ़ावा देने, हथियारों का प्रदर्शन करने और लोगों को धमकी देने जैसी बातें शामिल थी. इन गानों को इंस्टाग्राम रील्स और वीडियो के जरिए प्रसारित किया जा रहा था. साइबर थाने की सोशल मीडिया निगरानी इकाई के अधिकारियों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है.

एसपी ने बताया कि पुलिस ने ऐसे गानों के निर्माण में शामिल रिकॉर्डिंग स्टूडियो और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है. भोजपुर पुलिस ने जिले के सभी गायकों, गीतकारों, संगीतकारों, स्टूडियो संचालकों और सोशल मीडिया क्रिएटर्स से अपील की है कि वे अपने गीतों और वीडियो के माध्यम से समाज में हिंसा, आपराधिक गतिविधियों और जातीय वैमनस्य को बढ़ावा न दें.

यह भी पढ़ें: 45 साल पुराना क्लासिक भोजपुरी गाना, आशा भोसले ने गाया था "दुल्हनिया बनादे बलमु", दिलाता है सुनहरे दौर की याद

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी अपील में भोजपुरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया गया है. पुलिस ने कहा कि भोजपुर और शाहाबाद की धरती ने बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी दिए, वहीं भोजपुरी संगीत को भिखारी ठाकुर, महेंदर मिसिर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, विंध्यवासिनी देवी और शारदा सिन्हा जैसे महान कलाकारों ने विश्व स्तर पर पहचान दिलाई. इन कलाकारों ने बिना अपशब्दों और हथियारों का सहारा लिए भोजपुरी भाषा और संगीत को सम्मान दिलाया.

पुलिस के मुताबिक, पिछले कुछ समय में जिले में 20 से 26 वर्ष के कुछ युवाओं के बीच आपसी वर्चस्व की होड़, सोशल मीडिया पर दबंग छवि बनाने की चाह और अवैध हथियारों के आकर्षण के कारण गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. कुछ युवा अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि कई का भविष्य जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है. पुलिस ने चिंता जताई कि जब गीतों और रील्स में हथियार, हत्या और रंगदारी को बहादुरी के रूप में पेश किया जाता है तो कम उम्र के युवा इससे प्रभावित होकर अपराध की राह पकड़ सकते हैं.

भोजपुर पुलिस ने साफ किया है कि 'ऑपरेशन डिजिटल स्ट्राइक' के तहत सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के प्रदर्शन, जातिगत वैमनस्य फैलाने और आपराधिक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ साइबर थाने के माध्यम से लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने कलाकारों से भोजपुरी की मिठास, संवेदना और गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने की अपील की है.