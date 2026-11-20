एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु और उनके पति फिल्म मेकर राज निदिमोरु पेरेंट्स बन गए हैं. इस कपल ने 19 नवंबर, 2026 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. उनके घर एक बेटे के आने की खुशी इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई. कपल ने एक पोस्ट के जरिए खुश खबरी शेयर की. बच्चा 19 नवंबर को पैदा हुआ. उन्होंने एक दिन बाद यानी कि 20 नवंबर को सोशल मीडिया पर अपने फैन्स के साथ यह खुशी की खबर शेयर की. समांथा ने अपने नवजात बच्चे की एक बेहद प्यारी झलक दिखाते हुए उसके आने की अनाउंसमेंट की. फोटो में नए नए मम्मी-पापा अपने बेटे की नन्हीं उंगलियों को अपनी उंगलियों से थामे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक परिवार के तौर पर उनके जीवन के इस नए चैप्टर की एक बहुत ही सुंदर झलक पेश करता है.

इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया. समांथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु के फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकारों ने भी इस जोड़े को माता-पिता बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, हंसिका मोटवानी, संजना गणेशन, अथिया शेट्टी, रकुल प्रीत सिंह, कृति खरबंदा, निमृत कौर और अभिनेता वरुण धवन समेत कई कलाकारों ने कमेंट सेक्शन में बधाई दी.

गौरतलब है कि कपल ने बेटे के जन्म से कुछ समय पहले घर पर एक पारंपरिक पूजा रखी थी. इस पूजा में मां और बच्चे के लिए आशीर्वाद, मंत्रों का जाप और पारंपरिक रस्में निभाई गई थीं. कपल ने इस रस्म की कुछ झलकियां अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी की थीं. बता दें कि समांथा रुथ प्रभु ने जून 2026 में अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर मुहर लगाई थी. उन्होंने यह खबर फिल्म 'मा इंती बंगाराम' की सफलता के मौके पर हुए कार्यक्रम में बताई थी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि वह कुछ समय के लिए अभिनय से दूरी बनाएंगी और मेटर्निटी लीव लेंगी. मीडिया से बातचीत में समांथा ने कहा था कि 'मा इंती बंगाराम' के बाद उन्हें अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा और इसके बाद वह एक और फिल्म के साथ अपने फैंस के बीच वापस लौटेंगी.