फिल्मों के बाहुबली से पहले कुछ और बनना चाहते थे प्रभास, जानिए सुपरस्टार की जिंदगी से जुड़े 5 अनसुने किस्से

प्रभास इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक हैं, जिन्हें बाहुबली, सालार और कल्कि 2898 AD जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाना जाता है. हालांकि उनकी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और लो-की पर्सनैलिटी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन एक्टर के बारे में कई ऐसी बातें भी हैं जो कम जानी-मानी हैं और जो लाइमलाइट से दूर उनकी ज़िंदगी की एक झलक दिखाती हैं. यहां प्रभास के बारे में सात दिलचस्प बातें हैं जो शायद बहुत से फैंस नहीं जानते होंगे.

एक फिल्मी परिवार से होने के बावजूद, वह बस से कॉलेज जाते थे

प्रभास एक जाने-माने तेलुगु फिल्म परिवार से हैं, उनके चाचा कृष्णम राजू एक मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर थे. फिर भी, अपने कॉलेज के दिनों में, भविष्य के सुपरस्टार ने शायद बस से कॉलेज जाना पसंद किया. यह किस्सा एक बड़े फिल्मी परिवार के स्टार की शानदार लाइफस्टाइल से एक दिलचस्प उलटफेर दिखाता है.

बाहुबली की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी प्रभास ने रॉक क्लाइंबिंग जारी रखी

बाहुबली के मुश्किल रोल के लिए प्रभास ने बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग ली. लेकिन कहा जाता है कि फिल्म का ट्रेनिंग शेड्यूल खत्म होने के बाद भी रॉक क्लाइंबिंग में उनकी दिलचस्पी खत्म नहीं हुई. उन्होंने अपनी तैयारी पूरी करने के बाद भी यह एक्टिविटी जारी रखी, जिससे पता चलता है कि फिल्म के लिए सीखे गए कुछ डिसिप्लिन उनकी असली दिलचस्पी बन गए.

होटलियर बनने का उनका सपना असल में लोगों की सोच से कहीं ज्यादा खास था

प्रभास के बारे में सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली बातों में से एक यह है कि वह कभी होटलियर बनना चाहते थे. हालांकि, एक इंटरव्यू में, उन्होंने कथित तौर पर इस आइडिया को और ज्यादा डिटेल में समझाया. उनका सोचने का तरीका साफ तौर पर पहले एक रेस्टोरेंट से शुरुआत करना था और अगर यह सफल हो गया, तो बिजनेस को होटल में बढ़ाना था. इसलिए, होटल इंडस्ट्री में आने का सिर्फ एक धुंधला सा सपना देखने के बजाय, प्रभास ने वहां पहुंचने का एक मुमकिन रास्ता पहले ही सोच लिया था.

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घर पर एक पर्सनल वॉलीबॉल कोर्ट है?

प्रभास स्पोर्ट्स और फिटनेस के अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं, और रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने अपने घर पर एक वॉलीबॉल कोर्ट बनवाया है. यह डिटेल एक्टर की एक्टिव लाइफस्टाइल बनाए रखने की रेप्युटेशन से मेल खाती है, खासकर उनके एक्शन-हैवी रोल्स के लिए जरूरी कड़ी तैयारी के दौरान.

उनका गार्डन पक्षियों के लिए एक वेलकमिंग जगह है

प्रभास से जुड़ी सबसे प्यारी बातों में से एक है जानवरों और नेचर के लिए उनका प्यार. एक्टर घर पर हरे-भरे गार्डन बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं जो पक्षियों को आजादी से आने-जाने के लिए एक वेलकमिंग जगह देते हैं. पक्षियों को कैद रखने में यकीन करने के बजाय, वह ज्यादा नेचुरल माहौल पसंद करते हैं जहाँ जंगली और लोकल पक्षी अपनी मर्जी से आ-जा सकें. यह जानवरों के लिए उनके प्यार और उन्हें अपने तरीके से नेचर का अनुभव करने देने की उनकी पसंद की एक सिंपल लेकिन साफ झलक है.

ये कम जानी-मानी बातें प्रभास के ज्यादा जमीनी और पर्सनल साइड की एक झलक देती हैं, जो स्क्रीन पर उनकी बड़ी इमेज से कहीं ज़्यादा है. फौजी, सालार: पार्ट 2 – शौर्यांगा पर्वम और स्पिरिट जैसी रोमांचक फिल्मों के साथ, यह निर्विवाद पैन-इंडिया सुपरस्टार दर्शकों को आगे आने वाली फिल्मों के लिए उत्साहित रखता है.