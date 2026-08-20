सैफ अली खान और शान की जोड़ी ने दिए ये 5 चार्टबस्टर गाने, तीसरे नंबर वाला गाना आज भी हर लड़के-लड़की का फेवरेट

सैफ अली खान और शान लगभग दो दशक बाद फिल्म ‘हैवान' के साथ फिर से एक साथ आए हैं. फिल्म का पहला गाना ‘मेरे हीरो हैं वो' हाल ही में रिलीज हुआ और इसने फैंस को एक बार फिर इस जोड़ी की शानदार संगीतात्मक जुगलबंदी का तोहफा दिया. गाने को पहले ही खूब प्यार मिल रहा है. ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन मौकों पर, जब सैफ और शान ने म्यूजिकल चार्ट्स पर अपना जलवा बिखेरा.

1. ‘वो लड़की है कहाँ' – दिल चाहता है

सैफ अली खान के चुलबुले किरदार समीर और शान की जोशीली आवाज ने ‘दिल चाहता है' के ‘वो लड़की है कहाँ' गाने में शानदार तालमेल बनाया. सैफ का आकर्षक अंदाज और उनकी प्यारी एक्सप्रेशंस इस गाने को आज भी फैंस का पसंदीदा बनाए हुए हैं. यह उनके करियर के सबसे यादगार म्यूजिकल मोमेंट्स में से एक है.

2. ‘माय दिल गोज़ मम्म्म' – सलाम नमस्ते

शान की सॉफ्ट और यंग आवाज ने इस हिट गाने में सैफ अली खान के कूल, रोमांटिक और बेफिक्र अंदाज को बखूबी कॉम्प्लिमेंट किया. प्रीति जिंटा के साथ सैफ की शानदार केमिस्ट्री और उनकी सहज स्क्रीन प्रेजेंस ने इस गाने को एक खास युवा आकर्षण दिया.

3. ‘लड़की क्यों' – हम तुम

सैफ अली खान के सहज और बेफिक्र अंदाज वाले करण को इस गाने में शान की मधुर और दिलकश आवाज का बेहतरीन साथ मिला. रानी मुखर्जी के साथ सैफ की चुलबुली केमिस्ट्री और गाने के बातचीत जैसे बोलों ने ‘लड़की क्यों' को सैफ और शान की सबसे यादगार कोलैबोरेशंस में से एक बना दिया.

4. ‘हे शोना' – ता रा रम पम

‘हे शोना' में सैफ अली खान ने अपने ट्रेडमार्क रोमांटिक अंदाज का जादू बिखेरा, वहीं शान की गर्मजोशी भरी आवाज ने उनके परफॉर्मेंस को और निखारा. विशाल-शेखर की कंपोजिशन वाला यह गाना सैफ के किरदार के रोमांस से लेकर पारिवारिक जीवन तक के सफर को खूबसूरती से दर्शाता है और ‘ता रा रम पम' के सबसे खास गानों में शामिल है.

5. ‘मेरे हीरो हैं वो' – हैवान

‘हे शोना' के लगभग 19 साल बाद सैफ अली खान और शान एक बार फिर ‘हैवान' के गाने ‘मेरे हीरो हैं वो' के लिए साथ आए हैं. यह मधुर गाना सैफ को एक बिल्कुल अलग और पहले कभी न देखे गए अंदाज में पेश करता है, जबकि शान की आवाज इस गाने को म्यूजिकल टच देती है. रिलीज होते ही यह गाना फैंस के बीच अपनी जगह बना चुका है.