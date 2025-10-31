बाहुबली द एपिक में राजामौली ने फिर किया कमाल, दिखाया वो सीन, जो नहीं था बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में भी

साउथ सिनेमा की 1000 करोड़ कमाने वाली सबसे पहली फिल्म बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है. दरअसल, फिल्म के डायरेक्टर एस.एस राजामौली ने अपनी मास्टरपीस फिल्में बाहुबली द बिगनिंग (2015) और बाहुबली द कंक्लूजन (2017) को मिलाकर एक फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' बनाई, जो आज 31 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 10 करोड़ रुपये की कमाई की है और अब पहले दिन फिल्म मोटा बिजनेस करने जा रही है. 'बाहुबली: द एपिक' ने रिलीज होते ही थिएटर में धमाका मचा दिया है, क्योंकि फिल्म में वो डिलीटेड सीन देखने को मिल रहे हैं, जो पहले दो पार्ट में नहीं देखने को मिले हैं.

'बाहुबली: द एपिक' में दिखे डिलीटेड सीन

'बाहुबली द एपिक' में पहले और दूसरे पार्ट के सीन के साथ-साथ कुछ डिलीटेड सीन भी देखने को मिल रहे हैं. इसमें एक्स हैंडल पर एक थिएटर से वायरल क्लिप में फिल्म का डिलीटेड सीन देखने को मिला है. इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि दर्शक इस डिलीटेड सीन पर कितना चीयर कर रहे हैं. दरअसल, इस डिलीटेड सीन में देखा जा रहा है कि फिल्म के दूसरे पार्ट में देवसेना के बेटे अमरेंद्र बाहुबली की एंट्री किसी और तरीके से हुई थी और 'बाहुबली द एपिक' में किसी और स्टाइल में दिखाई जा रही है. इसमें भल्लालदेव के पिता विट्ठल देव गुस्से में दिख रहे हैं और वहीं, उनके डायलॉग के साथ-साथ देवसेना के सामने उसके बेटे की दमदार एंट्री हो रही है.

साउथ सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्म

बता दें, 'बाहुबली द एपिक' पर बीते कुछ समय से राजामौली काम कर रहे थे और आखिरकार आज यह फिल्म दर्शकों के बीच पहुंच चुकी है. फिल्म में प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा डुग्गुबती, नासिर, राम्या कृष्णन एक बार फिर दर्शकों के सामने अपनी एपिक फिल्म लेकर लौटे हैं. बाहुबली द बिगनिंग वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ रुपये और बाहुबली द कंक्लूजन ने 1860 करोड़ रुपये की कमाई की थी. बाहुबली: द कंक्लूजन (2017) साउथ सिनेमा की पहली और इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है. पहले नंबर पर आमिर खान की फिल्म दंगल है, जिसने वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था.