यश की टॉक्सिक से डरे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, नहीं करेंगे साथ में फिल्म रिलीज, जानें अब कब आएगी लव एंड वॉर

बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टरों में से एक संजय लीला भंसाली अपनी अगली फिल्म लव एंड वॉर को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की ट्रायो पहली बार एक साथ नजर आएगी. लेकिन फैंस को इसे देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक लव एंड वॉर अब अपनी ईद 2026 की तय डेट पर रिलीज नहीं होगी. क्योंकि टीम नहीं चाहती कि फिल्म की टक्कर यश की बिग बजट फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स से हो. पहले ये फिल्म क्रिसमस 2025 पर आने वाली थी. फिर इसे 20 मार्च 2026 तक टाला गया. लेकिन अब चर्चा है कि फिल्म जून 2026 में थिएटर्स में पहुंचेगी.

लव एंड वॉर की शूटिंग अभी बाकी

भंसाली की ये पीरियड रोमांस ड्रामा फिल्म अभी शूटिंग शेड्यूल से काफी पीछे चल रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की करीब 75 दिन की शूटिंग बाकी है और ये लगभग 40 दिन पीछे चल रही है. खबर ये भी है कि भंसाली ने रणबीर, आलिया और विक्की से 2026 की गर्मियों तक की सारी डेट्स मांगी हैं. ताकि लगातार शूटिंग हो सके. ऐसा होने के बाद टीम जल्द ही फिल्म की ऑफिशियली नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी जाएगी. हालांकि माना जा रहा है कि यह फिल्म अगले साल जून में रिलीज हो सकती है.

यश की टॉक्सिक पक्की

रॉकी भाई यानी यश ने अपनी फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स की रिलीज डेट 19 मार्च 2026 फाइनल कर दी है. प्रोडक्शन में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन मेकर्स ने सोशल मीडिया पर कन्फर्म करते हुए लिखा कि बस 140 दिन बाकी हैं, टॉक्सिक द मूवी 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. ये फिल्म एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जिसे KVN प्रोडक्शन्स और यश मॉनस्टर माइंड क्रिएशन्स मिलकर बना रहे हैं. फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय नजर आएंगे. कहानी गोवा की है. जहां खूबसूरत बीचों के पीछे छिपा है एक ड्रग कार्टेल जो पूरे इलाके पर राज करता है.