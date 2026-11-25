Avengers Doomsday Advance Booking: मार्वल के एवेंजर्स, डॉक्टर डूम को अपने नए दुश्मन के तौर पर लेकर भारतीय सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं. फिल्म की रिलीज से कई हफ्ते पहले ही दर्शकों ने अपनी सीटें बुक करना शुरू कर दिया है. 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के लिए एडवांस बुकिंग में इंग्लिश वर्जन सबसे आगे है और बड़े शहरों से इसकी सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है. इस फिल्म के एक दिन बाद 'ड्यून: पार्ट थ्री' रिलीज होगी. साल के आखिर में होने वाली इन दो फिल्मों की रिलीज को 'ड्यूनसडे' नाम दिया गया है. PVR INOX ने भी अपने सिनेमा नेटवर्क पर इन दोनों हॉलीवुड फिल्मों की टिकटों की अच्छी सेल की जानकारी दी है. ट्रेड ट्रैकर 'सैकनिल्क' के मुताबिक रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लीड रोल वाली इस फिल्म ने भारत में चार शो-डेट्स के लिए एडवांस बुकिंग में 61.05 करोड़ रुपये (ग्रॉस)/ 52.87 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई कर ली है. 17 दिसंबर को फिल्म की रिलीज से पहले ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग 25.72 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 23.17 करोड़ रुपये (नेट) रही है.

61.05 करोड़ रुपये की ग्रॉस एडवांस बुकिंग में ब्लॉक सीटें भी शामिल हैं. अगर इन सीटों को हटा दें तो ग्रॉस कलेक्शन 52.87 करोड़ रुपये होता है. पहले दिन यानी गुरुवार 17 दिसंबर के लिए सबसे ज्यादा बुकिंग हुई है जिसमें 25.72 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 23.17 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई शामिल है. अब तक फिल्म के 9.67 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिनमें 1.25 लाख ब्लॉक सीटें शामिल हैं. आम जनता के लिए अवेलेबल टिकटों की सेल 8.41 लाख रही है. NCR सबसे बड़ा शहरी मार्केट है जहां से 10.35 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 9.05 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई हुई है. इसके बाद मुंबई का नंबर आता है, जहां 10.04 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 8.29 करोड़ रुपये (नेट) की बुकिंग हुई है, जबकि बेंगलुरु में 8.87 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 8.15 करोड़ रुपये (नेट) की बुकिंग दर्ज की गई है. कुल एडवांस बुकिंग (ग्रॉस) का 78 प्रतिशत हिस्सा टॉप 10 शहरों से आया है.

किन शहरों में हो रही सबसे ज्यादा कमाई

राज्यों की बात करें तो, महाराष्ट्र सबसे आगे है जहां 13.72 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 11.49 करोड़ रुपये (नेट) की बुकिंग हुई है. दिल्ली 10.35 करोड़ रुपये ग्रॉस और 9.05 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन के साथ दूसरे नंबर पर है. जबकि कर्नाटक ने 9.35 करोड़ रुपये ग्रॉस और 8.56 करोड़ रुपये नेट का योगदान दिया है. कुल ग्रॉस कलेक्शन में टॉप 10 राज्यों की हिस्सेदारी 91 प्रतिशत है. 'रामायण' और 'धुरंधर 2' की तुलना में 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने अपनी बुकिंग साइकिल में बहुत पहले ही 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. जबकि 'रामायण' और 'धुरंधर 2' ने अपनी रिलीज से ठीक पहले वाले आखिरी हफ्ते में यह आंकड़ा छुआ था. कई सिनेमाघरों ने चौबीसों घंटे शो चलाए, और ओपनिंग डे के लिए आधी रात की स्क्रीनिंग की टिकटें बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर बिक गईं.

इंग्लिश वर्जन बना भारतीय फैन्स की पहली पसंद

फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग (ग्रॉस) में इंग्लिश वर्जन की हिस्सेदारी 84 पर्सेंट है. इसने 6,099 शो से 51.25 करोड़ रुपये ग्रॉस और 44.57 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है. इंग्लिश वर्जन के लिए मुंबई सबसे बड़ा मार्केट है जहां 9.42 करोड़ रुपये ग्रॉस और 7.77 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन हुआ है. इसके बाद बेंगलुरु का नंबर आता है, जहां 8.87 करोड़ रुपये ग्रॉस और 8.15 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन हुआ है, जबकि NCR में 8.56 करोड़ रुपये ग्रॉस और 7.56 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन दर्ज किया गया है.

हिंदी वर्जन का कुल ग्रॉस कलेक्शन में 13 पर्सेंट योगदान है, जिसने 1,726 शो से 7.74 करोड़ रुपये ग्रॉस और 6.45 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है. हिंदी मार्केट में नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) सबसे आगे है, जहां 1.79 करोड़ रुपये ग्रॉस और 1.49 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन हुआ है. कोलकाता का नंबर इसके बाद आता है, जहां से 65.59 लाख रुपये ग्रॉस और 60.64 लाख रुपये नेट की कमाई हुई है, जबकि मुंबई से 62.69 लाख रुपये ग्रॉस और 51.21 लाख रुपये नेट का योगदान मिला है.

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तमिल वर्जन ने 241 शो से 1.76 करोड़ रुपये ग्रॉस और 1.57 करोड़ रुपये नेट की कमाई की है. चेन्नई इसका सबसे बड़ा मार्केट है, जहां से 80.26 लाख रुपये ग्रॉस और 72.07 लाख रुपये नेट का योगदान मिला है. तेलुगु वर्जन ने 71 शो से 29.92 लाख रुपये ग्रॉस और 28.01 लाख रुपये नेट की कमाई की है. इसमें हैदराबाद का योगदान 21.44 लाख रुपये ग्रॉस और 20.21 लाख रुपये नेट है.

प्रीमियम फॉर्मेट से भी हो रही ठीक कमाई

IMAX, 4DX, डॉल्बी (Dolby), ICE और EPIQ जैसे प्रीमियम फॉर्मेट ने फिल्म की एडवांस बुकिंग में 5.84 करोड़ रुपये ग्रॉस और 4.90 करोड़ रुपये नेट का योगदान दिया है. कुल शो में इनकी हिस्सेदारी 8 पर्सेंट है, लेकिन कुल ग्रॉस कमाई में इनका योगदान 10 पर्सेंट है.