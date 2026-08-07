असम बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए बॉलीवुड सितारे, सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक ने बढ़ाया मदद का हाथ

असम में पिछले कुछ समय से बाढ़ के कारण हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं. इस बड़ी आपदा को देखते हुए बॉलीवुड के कई सेलेब्स और लोकल सेलिब्रिटी बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए हैं. भूमि पेडनेकर, सलमान खान, कार्तिक आर्यन और पापोन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए और लोगों असम के लोगों की आर्थिक मदद के लिए सामने आए हैं.

भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो जारी करते हुए लोगों से असम के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आने की अपील करती नजर आ रही हैं. जारी किए गए वीडियो में अभिनेत्री कहती हैं, "नमस्ते, देश में इस समय जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं. मैं लोगों के जोश और एकजुटता को सलाम भी करती हूं, लेकिन देश का एक हिस्सा ऐसा भी हैं, जिसे इस समय हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है और वह असम.

अभिनेत्री ने जोर देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादातर लोग बात ही नहीं कर रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि जैसे पिछले साल पूरा देश पंजाब, जम्मू, बिहार और महाराष्ट्र के लोगों की मदद के लिए आगे आया था. ठीक उसी तरह सभी लोग असम के साथ खड़े हों.

अनुपम खेर

अभिनेता अनुपम खेर ने असम बाढ़ पीढ़ितों की हालत को देखते हुए सभी से उनकी मदद करने की अपील की. अभिनेता का कहना है कि जिस व्यक्ति से जितना हो सके, वह उतनी धन राशी से मदद कर सकता है. अभिनेता अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने सभी से असम बाढ़ पीढ़ितों की मदद के लिए अपील की. अनुपम खेर ने कहा, "दोस्तों असम में आई भयानक बाढ़ को देखकर मन बहुत भारी हो गया.