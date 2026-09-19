ए रेटेड फिल्म लेकर आ रहे साउथ सुपरस्टार, बेटे को नहीं दी देखने की इजाजत, बोले- मुझे हर तरह के जॉनर में काम करना होगा

राघव जुयाल और तेलुगु स्टार नानी (घंटा नवीन बाबू) की एक्शन फिल्म 'द पैराडाइज' रिलीज के लिए तैयार है. अभिनेता ने बताया कि उनका बेटा फिल्म देखने के लिए उत्सुक है, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया है क्योंकि अभी उसकी उम्र कम है. दरअसल, फिल्म 'द पैराडाइज' 'ए' सर्टिफाइड एक्शन थ्रिलर तेलुगु फिल्म है, जिसे सिर्फ अडल्ट ही देख सकते हैं. सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) ने अत्यधिक हिंसा और तीव्र दृश्यों के कारण इसे 'ए' सर्टिफिकेट दिया गया है.चेन्नई में डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की फिल्म 'द पैराडाइज' की रिलीज से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान नानी से पूछा गया, "ऐसी खबरें हैं कि फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट मिला है और क्या इससे फैमिली ऑडियंस पर असर पड़ेगा. यह भी कहा गया कि 'ए' सर्टिफिकेट का मतलब है कि बच्चों को थिएटर में जाने की इजाजत नहीं होगी?"

फैमिली ऑडियंस खोने पर नानी ने कही ये बात

इस सवाल का जवाब देते हुए नानी ने कहा, "मैं मानता हूं कि हम बच्चों और फैमिली ऑडियंस को खो देंगे, लेकिन हर जॉनर सच में हर किसी को पसंद नहीं आ सकता है और अभी कई फैमिली फिल्में आने वाली हैं. मेरी ही तरफ से भी जल्द ही ऐसी फिल्में आएंगी, लेकिन एक एक्टर के तौर पर मुझे हर तरह के जॉनर में काम करना होगा और इस तरह की इंटेंसिटी, इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह का जॉनर एक खास तरीके से ही किया जा सकता है और हमने वही किया है."

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बेटे को नहीं दी फिल्म देखने की इजाजत

अभिनेता ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को भी फिल्म देखने की इजाजत नहीं दी है. उन्होंने कहा, "मेरा अपना बेटा ही मुझसे पूछ रहा है कि क्या वह 'पैराडाइज' देख सकता है और मैंने उससे कहा, 'रिलीज पर नहीं, लेकिन जल्द ही जब मुझे लगेगा कि तुम इसके लिए तैयार हो तब देख सकते हो'. ये एक पूरी तरह से मेनस्ट्रीम फिल्म है. इसमें जितनी हिंसा है, आपने दूसरी मेनस्ट्रीम फिल्मों में भी देखी होगी, लेकिन इसमें इंटेंसिटी कहीं ज्यादा है. इसलिए बड़े लोगों के लिए ये फिल्म काफी मजेदार होगी. उन्हें इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत पसंद आएगा. बच्चों को इसे देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा."

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