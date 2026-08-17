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आशा भोसले की आवाज, लोकगीत की मिठास, 58 साल से Gen-Z के मम्मी-पापा का फेवरेट है अरुणा ईरानी का ये गाना

हिंदी फिल्मों और गानों आज भी खूब पसंद किया जाता है. गुजरे जमाने में लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे सिंगर ने अपनी आवाज से हर किसी के दिल में जगह बनाई.

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आशा भोसले की आवाज, लोकगीत की मिठास, 58 साल से Gen-Z के मम्मी-पापा का फेवरेट है अरुणा ईरानी का ये गाना
आशा भोसले की आवाज और अरुणा ईरानी का शानदार डांस
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हिंदी फिल्मों और गानों आज भी खूब पसंद किया जाता है. गुजरे जमाने में लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे सिंगर ने अपनी आवाज से हर किसी के दिल में जगह बनाई. इन सिंगर्स के कुछ गाने आज भी सुर्खियों में रहते हैं. कुछ गानों को तो रिक्रिएट किया जाता है. आज हम आशा भोसले के एक गाने से रूबरू करवाते वाले हैं.  58 साल पहले आई फिल्म ‘अनोखी रात' का एक गाना आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है. गाने का नाम है ‘मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो'. 

1968 का बना स्पेशल सॉन्ग

इसे आशा भोसले ने अपनी खास आवाज में गाया था और स्क्रीन पर अरुणा ईरानी ने ऐसी अदाएं दिखाईं कि गाना स्पेशल नंबर बन गया. यह गाना 1968 में रिलीज हुई फिल्म ‘अनोखी रात' का है. इसमें संजीव कुमार, जहीदा हुसैन और तरुण बोस जैसे कलाकार नजर आए थे. गाने के बोल इंदीवर ने लिखे थे और संगीत रोशन ने दिया था. खास बात यह है कि गाना पूरी तरह लोकगीत शैली पर आधारित था. इसमें गांव की भाषा और देसी फीलिंग को जगह दी गई थी, इसलिए यह आम दर्शकों को भी आसानी से समझ में आ गया. दिलचस्प बात यह है कि संगीतकार रोशन इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी होने से पहले ही दुनिया छोड़ गए. 

पत्नी ने संभाली जिम्मेदारी 

नवंबर 1967 में एक पार्टी के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया. उस वक्त फिल्म के कुछ गानों की धुनें तो बन चुकी थीं, लेकिन काम अधूरा रह गया था. इसके बाद रोशन की पत्नी इरा रोशन ने संगीत का काम संभाला. वह खुद संगीत को अच्छी तरह समझती थीं, इसलिए उन्होंने बाकी काम पूरा किया. फिल्म रिलीज होने के बाद यह गाना सुपरहिट हो गया. अरुणा ईरानी की डांस और आशा भोसले की आवाज ने इसे यादगार बना दिया. साल 2000 के आसपास इस गाने का रीमेक भी आया, जिसे दर्शकों ने फिर से पसंद किया. आज भी पुराने गानों की बात होती है तो ‘मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो' का नाम जरूर लिया जाता है.
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