अरिजीत सिंह की वजह से लंदन में लगी 50 हजार लोगों की भीड़, जैसे ही गाया 'तुम ही हो' स्टेडियम में झूमने लगे लोग

लंदन का टॉटेनहम हॉटस्पर स्टेडियम रविवार की रात पूरी तरह से भारतीय सुरों में रंगा हुआ था. वजह थे अरिजीत सिंह, जिन्होंने इतिहास रचते हुए इस स्टेडियम को हाउसफुल कर दिया. 50 हज़ार से ज्यादा लोग मौजूद थे और ये पहली बार था जब किसी भारतीय कलाकार ने ब्रिटेन के इतने बड़े स्टेडियम में अपना सोलो कॉन्सर्ट किया. अरिजीत के इस शो की खास बात ये रही कि टिकट्स रिलीज़ होते ही हाथों-हाथ बिक गए. सिर्फ कुछ घंटों में 25 हजार टिकट खत्म हो गए और बाकी भी रिकॉर्ड टाइम में बुक हो गए. यूरोप भर से लोग सिर्फ अरिजीत का जादू देखने और सुनने पहुंचे.

ये भी पढ़ें: Lokah Box Office Collection: 30 करोड़ बजट, बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई, 13 दिन में 200 करोड़ पार

करीब साढ़े तीन घंटे तक अरिजीत ने अपने गानों से माहौल को बांधे रखा. ‘तुम ही हो', ‘ऐ दिल है मुश्किल' जैसे पुराने गानों से लेकर ‘केसरिया' का ऑर्केस्ट्रा वर्जन—हर गाने पर स्टेडियम झूमता रहा. एक पल ऐसा भी आया जब पूरा स्टेडियम उनकी धुनों के साथ गुनगुनाता नजर आया. शो का सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर स्टेज पर आईं. दोनों ने मिलकर कुछ नए गाने भी पेश किए, जिन पर लोग थिरकते और झूमते रह गए.

इस कॉन्सर्ट की प्रोडक्शन भी किसी फिल्मी सेट से कम नहीं थी. मल्टी-लेवल स्टेज, 360 डिग्री स्क्रीन, लेज़र शो और शानदार लाइट्स ने लंदन की रात को और भी खास बना दिया. गौरतलब है कि इससे पहले अरिजीत ने 2024 में लंदन के O2 एरीना में भी सोल्ड-आउट शो किया था, जहां उन्होंने एड शीरन के साथ डुएट गाकर सबको चौंका दिया था.

अरिजीत सिंह आज दुनिया के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले कलाकार हैं. 151 मिलियन से ज्यादा स्पॉटिफाई फॉलोअर्स के साथ उन्होंने टेलर स्विफ्ट और एड शीरन को भी पीछे छोड़ दिया है. और लंदन के इस ऐतिहासिक शो ने साबित कर दिया कि उनकी आवाज अब सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की धड़कन बन चुकी है.