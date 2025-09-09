विज्ञापन

Lokah Box Office Collection: 30 करोड़ बजट, बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई, 13 दिन में 200 करोड़ पार

Lokah Box Office Collection: मलयालम फिल्म 'लोकाः चैप्टर 1 चंद्रा' इन दिनों काफी सुर्खियों में है. महिला सुपरहीरो पर बनी इस फिल्म को दुनियाभर में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है.

Lokah Box Office Collection: मलयालम फिल्म 'लोकाः चैप्टर 1 चंद्रा' इन दिनों काफी सुर्खियों में है. महिला सुपरहीरो पर बनी इस फिल्म को दुनियाभर में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि 'लोकाः चैप्टर 1 चंद्रा' सिर्फ 13 दिनों में ऐसी रिकॉर्डतोड़ कमाई की जिसे जानकर हर कोई हैरान हो सकता है. जी हां, 'लोकाः चैप्टर 1 चंद्रा' ने 13वें दिन दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. यह 2025 में मलयालम सिनेमा की तीसरी फिल्म है, जो इस मुकाम तक पहुंची है. 

इससे पहले 'एंपुरान' और 'थुडारम' यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं. इतना ही नहीं यह मलयालम सिनेमा की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. बॉक्स ऑफिस विश्लेषक श्रीधर पिल्लई ने इस बात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "लोका ने 13 दिनों में दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया! मलयालम फिल्म के लिए यह एक शानदार उपलब्धि है, जो इसे मेगा-ब्लॉकबस्टर बनाती है!"

वहीं सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 13वें दिन भारत में 1.79 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके बाद इसकी कुल घरेलू नेट कमाई 90.19 करोड़ रुपये हो गई है. दुलकर सलमान के वेफरर फिल्म्स की ओर से निर्मित इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपये था. केरल में 12 दिनों में इसने 64 करोड़ रुपये और भारत के अन्य हिस्सों में 38 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. इस तरह, कुल घरेलू ग्रॉस कमाई 102.09 करोड़ रुपये हो गई है, जिससे यह मलयालम सिनेमा की सातवीं 100 करोड़ ग्रॉस करने वाली फिल्म बन गई है. 

इससे पहले 'पुलिमुरुगन', '2018 मूवी', 'मंजुम्मल बॉयज', 'आवेशम', 'एंपुरान', और 'थुडारम' यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. निर्देशक डोमिनिक अरुण की इस फिल्म ने विदेशों में 12 दिनों में 92.8 करोड़ रुपये (10.542 मिलियन डॉलर) की कमाई की. यह मलयालम की तीसरी ऐसी फिल्म है, जिसने 10 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया, 'एंपुरान' (16.9 मिलियन डॉलर) और 'थुडारम' (11.06 मिलियन डॉलर) के बाद. फिल्म ने पहले दिन 2.7 करोड़, दूसरे दिन 4 करोड़, तीसरे दिन 7.6 करोड़, और 12वें दिन 5.9 करोड़ रुपये की कमाई की थी. यह फिल्म दर्शकों के बीच खूब पसंद की जा रही है.

