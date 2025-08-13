अरिजीत सिंह की पत्नी की 10 खूबसूरत फोटो, 7वीं फोटो देख बोलेंगे- अब समझे कैसे बन जाते हैं ऐसे गाने

अरिजीत सिंह एक ऐसे इंडियन सिंगर हैं, जिनकी आवाज सीधे दिल को छूती है. उन्होंने अपनी गायकी का सफर बचपन से ही शुरू कर दिया था और आज वह हर इंडियन की आवाज बन चुके हैं. सिंगर की प्रोफेशनल लाइफ तो हिट है, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़े बहुत भूचाल आने के बाद अब सब ट्रैक पर आ चुका है. सिंगर ने दो शादी रचाई है. पहली शादी का बेहद दर्दनाक अंत हुआ. अरिजीत सिंह की पहली पत्नी रूपरेखा बनर्जी थीं. फिर उन्होंने दूसरी शादी कोयल रॉय से रचाई थी. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं अरिजीत सिंह की पत्नी कोयल रॉय और कैसे हुई सिंगर से उनकी मुलाकात.

अरिजीत और कोयल की शादी 21 जनवरी 2014 को पश्चिम बंगाल के त्रिपाठी मंदिर में हुई थी.

अरिजीत सिंह और कोयल दोनों की ही यह दूसरी शादी थी. पहली शादी से कोयल को एक बेटी थी.

अब कपल के पास तीन बच्चे (एक बेटी और दो बेटे) हैं और कपल अपनी दुनिया में खुश रहते हैं.

शादी से पहले कोयल और अरिजीत दोनों ने एक-दूजे को लंबे समय तक डेट किया था.

कोयल को अरिजीत ने अपना पहला हिट गाना तुम ही हो (आशिकी 2) गाकर प्रपोज किया था और कोयल ने सिंगर को हां कह दिया था.

कोयल, अरिजीत के बचपन की दोस्त थीं और उनके गायकी की शुरू से फैन थीं. ऐसे में दोनों एक-दूजे के अच्छे से समझते थे.

कोयल बेहद सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करती हैं और अरिजीत भी सिर्फ और सिर्फ अपनी गायकी पर ध्यान देते हैं.

कोयल और अरिजीत सिंह ने अपनी शादी को छिपाकर रखा था. दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी.

लेकिन अरिजीत के हिट होने के साथ-साथ लोग कोयल की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने को उत्सुक होने लगे थे.

साल 2013 के बाद अरिजीत सिंह की गायकी गोल्डन पीरियड शुरू हो गया था और इस दौरान कोयल उनके साथ थीं. अरिजीत की पहली शादी टूटने के बाद कोयल ने ही सिंगर को संभाला था.









