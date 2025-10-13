विज्ञापन

अरिजीत सिंह संग झगड़े पर सलमान खान ने मानी अपनी गलती, बोले- मेरी तरफ से गलतफहमी थी

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में हंसी, पुरानी यादें और दिल खोलकर बातें देखने को मिलीं. होस्ट सलमान खान ने अपने मजेदार अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन किया.

नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में हंसी, पुरानी यादें और दिल खोलकर बातें देखने को मिलीं. होस्ट सलमान खान ने अपने मजेदार अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन किया और सिंगर अरिजीत सिंह के साथ अपनी पुरानी गलतफहमी को सबके सामने साफ किया. एपिसोड में कॉमेडियन रवि गुप्ता बतौर स्पेशल गेस्ट आए और अपने मजाकिया अंदाज से माहौल को हल्का कर दिया. सलमान से मिलते ही रवि ने मजाक में कहा, “मैं आपसे मिलने से थोड़ा डर रहा था.” 

सलमान खान ने पूछा, “क्यों?” तो रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, “क्योंकि मैं अरिजीत सिंह जैसा दिखता हूं.” यह सुनकर सलमान खान समेत सभी ठहाके मारकर हंस पड़े. लेकिन इसके बाद सलमान ने जो कहा, वह किसी के लिए भी चौंकाने वाला था. सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, “अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. जो गलतफहमी थी, वह मेरी तरफ से थी. बाद में उसने मेरे लिए गाने भी गाए. टाइगर में गाया था और अब गलवान में गा रहा है.” 

यह विवाद 2014 का है, जब सलमान खान एक अवॉर्ड शो होस्ट कर रहे थे. उस दौरान अरिजीत चप्पल पहनकर स्टेज पर अवॉर्ड लेने आए. सलमान खान ने मजाक में कहा, “क्या तुम सो रहे थे?” अरिजीत ने हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया, “आप लोगों ने सुला दिया.” यह मजाक सलमान खान को पसंद नहीं आया. 2016 में अरिजीत ने सोशल मीडिया पर सलमान खान से माफी मांगी और सुल्तान फिल्म के लिए अपने गाने को रखने की गुजारिश की. हालांकि, बाद में कई गाने सलमान खान की फिल्मों से हटाए गए, जिससे दोनों के बीच अनबन की खबरें उड़ीं. टाइगर 3 (2023) में अरिजीत सिंह का गाना “ले के प्रभु का नाम” शामिल होने से फैंस को लगा कि दोनों के बीच अब सब ठीक है.

