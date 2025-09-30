अरबाज खान की पत्नी शूरा खान का बेबी शावर, डैशिंग लुक में पहुंचे सलमान खान, देखें वीडियो

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली में एक बार फिर खुशियां दस्तक देने जा रही है. जल्द ही खान परिवार में किलकारी गूंजने वाली है. सलमान खान एक बार फिर ताऊ बनने वाले हैं. अरबाज खान और शूरा खान अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. बीते दिन शूरा खान का बेबी शावर हुआ, जहां एक ही छत के नीचे पूरा खान परिवार नजर आया. सलमान खान भी शूरा खान के बेबी शावर में अपने ही दबंग स्टाइल में पहुंचे थे. सलमान को यहां ऑल ब्लैक लुक में देखा गया और 'भाईजान' का स्वैग देखते ही बन रहा था. यहां सलमान खान का नया लुक देखने को मिला है.

ये भी पढ़ें: महाभारत के श्रीकृष्ण जिंदगी के मुश्किल दौर में! बच्चे करते हैं बुरा व्यवहार, बोले- आपको पापा कहने में आती है शर्म



बेबी शावर में पहुंचे सलमान खान

वीडियो में देखेंगे कि सलमान खान कार से उतरे. उन्होंने काली रंग की डेनिम पर ब्लैक रंग की शर्ट पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया हुआ था. सलमान को हल्के बियर्ड लुक में देखा गया. पहले सलमान खान की मूंछे हैवी थी, जिन्हें अब हल्का कर लिया गया है. सलमान ने यह मूछे अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान के लिए बढ़ाई हुई थी, जो अब हल्की कर ली है. बात करें शूरा खान के बेबी शावर की तो इसमें पूरा खान परिवार मौजूद था. अरबाज खान और शूरा ने पूरी खान फैमिली का स्वागत किया. सुहैल खान अपनी मां सलमा खान को भाभी शूरा के बेबी शावर में लेकर पहुंचे थे.

खान परिवार में नन्हा मेहमान

सलीम खान, सलमा खान और हेलन पूरी खान फैमिली इस फंक्शन में एक ही छत के नीचे जुटी, क्योंकि लंबे समय बाद खान परिवार में कोई खास मेहमान आ रहा है और कुछ ही समय बाद खान फैमिली में किलकारी गूंज जाएगी. बता दें, अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से तलाक के 6 साल बाद साल 2023 में शूरा खान से शादी रचाई थी.शादी के दो साल बाद अरबाज-शूरा अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने जा रहे हैं. अरबाज और मलाइका ने साल 1998 में शादी रचाई थी और साल 2017 में इनका तलाक हो गया था. मलाइका और अरबाज को शादी से एक बेटा अरहान हुआ, जो आज 22 साल का है.



