Salman Khan Birthday: बर्थडे से एक दिन पहले पेंटर बने सलमान खान, देखना चाहेंगे कैनवस पर उतारी किसकी तस्वीर?

सलमान खान ने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह लाइव पेंटिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं.

सलमान खान ने बनाई पेंटिंग
सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. इस मौके पर उन्होंने फैंस के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पेंटर बनते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा- एक पेंटिंग. एक सेलिब्रेशन, जो सच में होने वाला है. एक्सपीरियंस करें मेरा एक्सक्लूसिव आर्टवर्क बींग ह्यूमन के क्लोदिंग पॉप अप स्टोर पर. पोस्ट को देखने के बाद फैंस भाईजान को आर्टिस्ट सलमान खान कहते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं हार्ट इमोजी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में सलमान खान ब्लैक टीशर्ट और डेनिम में नजर आ रहे हैं और एक खूबसूरत पेंटिंग बनाते हुए दिख रहे हैं. वहीं कहते दिख रहे हैं उनके आर्टवर्क को देखने के लिए बींग ह्यूमन के पॉपअप स्टोर्स पर आएं.

सलमान खान की बात करें तो वह आखिरी बार सिकंदर में नजर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी. हालांकि आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भाईजान का स्पेशल कैमियो देखने को मिला था. इसके अलावा वह बिग बॉस 19 को होस्ट कर रहे थे, जिसका फिनाले 7 दिसंबर को हो गया है और गौरव खन्ना ने विनर की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है.

अपकमिंग फिल्म की बात करें तो सलमान खान बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे, जिसमें वह चित्रांगदा सिंह के साथ दिखेंगे. यह 2020 में गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की कहानी है, जो कि एक सीमा विवाद के कारण हुआ था. सैनिकों ने हथियार के बिना लाठी और पत्थरों से हाथापाई की. इस फिल्म को अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं.

