अरबाज खान और शूरा खान की बेटी की पहली तस्वीरें, दो तस्वीरों में दिखी खान खानदान की लाडली की झलक

अरबाज खान और शूरा खान ने पहली बार अपनी बेटी सिपारा खान तस्वीरें सोशल मीडिया शेयर कीं. 5 अक्टूबर को अपनी नन्हीं परी का स्वागत करने वाले इस कपल ने बुधवार 19 नवंबर को तस्वीरें शेयर कीं, जिससे नए पेरेंट्स के तौर पर उनकी जिंदगी की एक झलक मिलती है. फोटो में बच्ची के साथ उनके खास पल कैद हैं. एक तस्वीर में अरबाज और शूरा सिपारा के नन्हे पैरों को प्यार से पकड़े हुए हैं, और एक दूसरी तस्वीर में बच्ची अपने पिता का अंगूठा पकड़े हुए दिखाई दे रही है. तस्वीरों के साथ कपल ने लिखा, "सबसे छोटे हाथ और पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा #सिपाराखान."

इस अनाउंसमेंट पर फैन्स और इंडस्ट्री के उनके साथियों के साथ-साथ वेल विशर्स ने भी बधाई दी. एक्ट्रेस गौहर खान ने कमेंट किया, "अल्लाह आपको आशीर्वाद दे". महीप कपूर ने कई लाल दिल बनाए. एक फैन ने लिखा, "माशाअल्लाह अल्लाह उन्हें दुनिया में सब अच्छी चीजें दे." एक ने कमेंट किया, "इस मैजिकल प्रिंसेस को देखने का बेसब्री से इंतजार है."

अरबाज और शूरा का रिश्ता

अरबाज खान और शूरा खान का रिश्ता पब्लिकली सामने आने से पहले, चुपचाप लोगों की नजरों से दूर, पनपा. बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात आपसी दोस्तों के जरिए हुई और समय के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं. 2023 के आखिर में दोनों ने शादी की. सिपारा का जन्म 5 अक्टूबर को हुआ, जो अरबाज और शूरा के लिए बेहद खुशी का पल था क्योंकि उन्होंने पहली बार एक साथ माता-पिता बनने का फैसला किया. सिपारा का स्वागत करने से पहले, अरबाज खान अपने बड़े बेटे अरहान खान के पिता बन चुके थे. अरहान, अरबाज और उनकी एक्स वाइफ मलाइका के बेटे हैं.