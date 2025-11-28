धर्मेंद्र की आवाज में रिलीज हुई आखिरी कविता, पंजाब में अपने गांव पहुंचे ही-मैन, टीजर में असरानी भी दिखे साथ

धर्मेंद्र अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अपने फार्म हाउस में रहा करते थे और वहां वह कविताएं लिखते थे. उनकी लिखी एक कविता को अब उनके दुनिया से जाने के बाद भी आप उनकी ही जुबानी सुन सकते हैं. जी, हां उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस में उनकी लिखी एक कविता खुद धर्मेंद्र की आवाज में सुना जा सकता है. शुक्रवार को फिल्म इक्कीस के मेकर्स, मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें लीजेंडरी एक्टर अपनी कविता सुनाते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें वे अपनी जड़ों, अपनी जन्मभूमि पर लौटने की अपनी दिली इच्छा को बता रहे हैं.

इस टीजर वीडियो धर्मेंद्र फिल्म में अपनी जन्मभूमि पर जाते, लोगों से मिलते और बीते दिनों की यादों को ताजा करते दिख रहे हैं. इत्तेफाक से यह फिल्म असरानी की आखिरी फिल्म भी है, जिनका बीते 20 अक्टूबर को निधन हो गया था. एक छोटे से सीन में धर्मेंद्र और असरानी हंसते हुए नजर आते हैं.

वीडियो शेयर करते हुए, मैडॉक फिल्म्स ने लिखा, "आज भी जी करता है, पिंड अपने नू जानवा. धरम जी मिट्टी के सच्चे बेटे थे, और उनके शब्दों में उस मिट्टी का सार है. उनकी यह कविता एक तड़प है; एक लेजेंड से दूसरे लेजेंड को एक ट्रिब्यूट. हमें यह टाइमलेस वर्स गिफ्ट करने के लिए धन्यवाद." टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया. धर्मेंद्र के फैंस उन्हें पर्दे पर देख भावुक और खुश दोनों हो रहे है. एक यूजर ने लिखा, "कितनी खूबसूरत ट्रिब्यूट है." एक और यूज़र ने लिखा, "कितनी प्यारी और दिल को छू लेने वाली रचना है."

सच्ची घटना पर आधारित इक्कीस

श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी यह वॉर ड्रामा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है, जो परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक थे. फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं, साथ ही जयदीप अहलावत, सुहासिनी मुले, सिकंदर खेर और राहुल देव भी हैं. फिल्म में धर्मेंद्र ने अगस्त्य नंदा के पिता का रोल किया है. अगस्त्य अमिताभ बच्चन के पोते हैं, जिनके साथ धर्मेंद्र का प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ता बहुत अच्छा था.

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. गुरुवार को उनकी प्रेयर मीट में अलग-अलग जेनरेशन के सेलिब्रिटीज इस महान एक्टर को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए. सलमान खान, रेखा, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित और दूसरे सेलिब्रिटीज प्रेयर मीट में शामिल हुए.