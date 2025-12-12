विज्ञापन

Kis Kisko Pyaar Karoon 2: कपिल शर्मा की फिल्म में बाजी मार ले गया शोले का एक्टर, फैंस बोले- कपिल एक्टिंग छोड़ो

लंबे इंतजार के बाद कमीडियन कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म 2015 की हिट कॉमेडी का सीक्वल है, जिसमें कपिल शर्मा की कॉमिक टाइमिंग को फिर से बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है.

कैसी है कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं? जानें यहां
नई दिल्ली:

लंबे इंतजार के बाद कमीडियन कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म 2015 की हिट कॉमेडी का सीक्वल है, जिसमें कपिल शर्मा की कॉमिक टाइमिंग को फिर से बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है. फिल्म की कहानी कपिल शर्मा के किरदार बिंदु मोहन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तीन अलग-अलग धर्मों की पत्नियों के बीच उलझ जाता है और अपनी असली मोहब्बत सानिया (हीरा वरीना) को पाने की कोशिश करता है. इस दौरान कई उलझनें, गलतफहमियां और मजेदार ट्विस्ट आते हैं, जो दर्शकों को हंसाते हैं.

किस किसको प्यार करूं 2 को फैंस से मिली प्रतिक्रियाएं 

इस फिल्म में त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारुल गुलाटी, विपिन शर्मा, असरानी और सुशांत सिंह जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं. आईएएनएस से बात करते हुए एक दर्शक ने कहा, ''फिल्म काफी अच्छी लगी. टिकट के पैसे वसूल हो गए और पूरे ढाई घंटे का अनुभव एंटरटेनिंग था. कॉमेडी और डायलॉग जबरदस्त थे. हर डायलॉग पर हंसी आ रही थी. सभी कलाकारों ने अपने रोल में शानदार काम किया. गाने भी धमाकेदार थे. अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा.''

दूसरे दर्शक ने बताया, ''फिल्म का मजा कपिल शर्मा की एनर्जी और उनकी कॉमिक टाइमिंग से दोगुना हो गया. इसमें शानदार कॉमेडी देखने को मिली.'' एक अन्य दर्शक ने कपिल शर्मा की बात करते हुए कहा, ''कपिल शर्मा का जलवा फिल्म में अलग ही देखने को मिला. हर सीन में हंसी थी और उनके कॉमिक अंदाज ने फिर से दिल जीत लिया.'' लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी थे, जिन्हें फिल्म अच्छी नहीं लगी. आईएएनएस से बात करते हुए एक दर्शक ने कहा, ''फिल्म में अच्छी चीज मुझे कुछ भी नहीं लगी. केवल असरानी के सीन ही मजेदार थे. मैं शुरू से ही असरानी की कॉमिक टाइमिंग का फैन रहा हूं और इस फिल्म में भी सिर्फ उनके सीन हंसी दिला रहे थे. ऐसा लगा कि फिल्म का सारा बजट सिर्फ कपिल शर्मा पर खर्च किया गया और राइटर या बाकी कलाकारों को ठीक से मौका नहीं मिला.''

एक और दर्शक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ''फिल्म देखने के बाद मैं कपिल शर्मा से कहना चाहूंगा कि आप एक्टिंग करना छोड़ दें. आप कॉमेडी में शानदार हैं, लेकिन रोमांटिक या इमोशनल सीन में आपकी एक्टिंग फ्लॉप लगती है. मुझे त्रिधा चौधरी और सुशांत सिंह का काम अच्छा लगा, लेकिन बाकी कलाकारों की ओवर एक्टिंग ने परेशान कर दिया. गानों में भी कोई खास दम नहीं है. फिल्म केवल एक बार देखने लायक है.''

फिल्म की कहानी में मोहन, सानिया से प्यार करता है, लेकिन इस दौरान वह रूही (आयशा खान), मीरा (त्रिधा चौधरी), और जेनी (पारुल गुलाटी) से शादी कर एक जंजाल में फंस जाता है. फिल्म में मोहन सानिया को पाना चाहता है, लेकिन इस दौरान वह अपनी तीन पत्नियों के बीच भी संतुलन बनाए रखता है. ऐसे में उलझनें और ट्विस्ट उसकी जिंदगी को उलट-पुलट कर देती हैं.

'किस किसको प्यार करूं 2' को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं. जहां कुछ दर्शक कपिल शर्मा की कॉमिक टाइमिंग और फिल्म की कहानी से खुश हैं. वहीं, कुछ दर्शकों को स्क्रिप्ट और एक्टिंग में कमी नजर आई है.

